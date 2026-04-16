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La otra cara de los impuestos en Colombia: control, delito y riesgos

La creciente fiscalización y el endurecimiento de sanciones han transformado la gestión tributaria en un terreno donde las empresas deben anticipar riesgos invisibles.

La otra cara de los impuestos: control, delito y riesgos en Colombia
¿Qué pasará con los impuestos de la conmoción interior? Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
09:38 a. m.
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En Colombia, hablar de impuestos ya no es una conversación confinada a balances y declaraciones. Se ha convertido en un terreno donde confluyen control estatal, estrategia empresarial y, en muchos casos, poder judicial.

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La defensa tributaria, más que una reacción ante la autoridad fiscal, empieza a perfilarse como una arquitectura compleja que exige anticipación, lectura de riesgos y decisiones de alto nivel.

Hoy, quienes ocupan posiciones clave en las organizaciones —empresarios, miembros de junta y representantes legales— enfrentan un escenario en el que el mayor peligro no es el tributo en sí, sino aquello que no se detecta a tiempo.

La fiscalización se ha intensificado, la presión institucional es más visible y las consecuencias han escalado a terrenos penales. En ese cruce de variables, la gestión tributaria se redefine como una cuestión estratégica.

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¿Cuál es el tipo de fallo tributario más común?

Esa transformación del sistema fue identificada por Jonathan Gutiérrez, abogado y contador público con formación en gerencia tributaria y derecho penal, quien encontró en las necesidades del entorno empresarial una oportunidad para emprender, a través de la firma Gutiérrez Sánchez & Asociados.

La experiencia en el terreno le ha permitido identificar patrones claros en los errores que cometen las compañías en Colombia. Según explica, uno de los fallos más recurrentes es el incumplimiento en el pago oportuno de impuestos, especialmente el impuesto sobre las ventas.

A esto se suman prácticas como la omisión de activos, la inclusión de pasivos inexistentes, la evasión tributaria y esquemas como los llamados carruseles de facturación, donde se comercializan costos sin sustento real.

El sistema judicial colombiano contempla consecuencias penales severas para varios de estos casos, incluyendo la posibilidad de privación de la libertad para responsables de las compañías.

La evasión, en particular, se presenta como una figura de múltiples dimensiones: no solo implica sanciones administrativas, sino también la exposición a delitos conexos.

Entre estos delitos aparecen figuras como el fraude procesal, la falsedad, el enriquecimiento ilícito e incluso el lavado de activos. En otras palabras, una irregularidad tributaria puede escalar hacia escenarios mucho más complejos, donde el control fiscal se entrelaza con investigaciones penales.

Es ahí donde la defensa deja de ser reactiva y se convierte en un componente estructural de la gestión empresarial.

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El impacto de tomar decisiones adecuadas en litigios tributarios y fiscales

Su enfoque apunta a ofrecer acompañamiento en situaciones que suelen generar alto nivel de incertidumbre en las empresas, especialmente cuando se enfrentan a revisiones por parte de la administración tributaria.

El elemento diferenciador, según su fundador, radica en la integralidad del servicio. La combinación de conocimientos contables, financieros, tributarios y penales permite construir una visión completa del riesgo.

Esta mirada no solo facilita la defensa en escenarios de litigio, sino que también abre la puerta a procesos de negociación más efectivos, donde se ponderan las implicaciones en distintos frentes.

La nueva arquitectura de la defensa tributaria en Colombia, entonces, no se limita a responder requerimientos de la autoridad. Se trata de anticipar escenarios, medir impactos y tomar decisiones informadas en un entorno donde el margen de error es cada vez más reducido.

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