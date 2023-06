"La reforma laboral no le sirve a los trabajadores": expertos advierten difícil panorama

La reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional va tomando cada vez más forma. El pasado 17 de mayo fue radicado el borrador en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Lo que se conoce hasta el momento es que está conformado por 79 artículos, de los cuales 76 son originales y los restantes tres fueron incluidos recientemente. De hecho, esas novedades incluyen propuestas como el cambio de la jornada diurna, la mejora en los recargos dominicales y la licencia de paternidad de forma progresiva.

Aunque, sobre el papel, estas propuestas parecen atractivas respecto a las comodidades de los trabajadores, el abogado Charles Champan, experto en temas laborales, aseguró, en diálogo con Noticias RCN, que esta reforma laboral, así como está, será más perjudicial que beneficiosa.

"No, infortunadamente no le sirve a los trabajadores. Hay que entender que de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia, hay 39 millones que estamos en capacidad de trabajar. De esos 39, el principal problema que tiene el trabajador colombiano, es que hay 15 millones que ni siquiera buscan trabajo porque no hay posibilidades para buscar porque no hay trabajo, por ejemplo, por horas, algo que buscan mayoritariamente mujeres que cuidan hijos, pero aquí esta reforma no regula la Seguridad Social", afirmó,

"Con esto, tampoco le sirve a los desempleados y a los informales porque la misma ministra confesó que la reforma no traía nada frente a los desempleados. Como lo vimos los estudios económicos, porque el desempleo y la formalidad hay que advertir, que es un problema económico, el Banco de la República y Fedesarrollo han advertido que esta reforma va a generar es más desempleo. De hecho, en los datos del Dane ya se está viendo que ya quitó la tendencia q la bajada de desempleo. Está subiendo este mes. Subió el desempleo en relación al mes anterior.", agregó.

¿La reforma afectaría puestos de trabajo?

Claro que sí, porque al incrementar los costos, la misma Ocde advierte que incrementar los costos en Colombia va a generar más informalidad. Hay que entender que Colombia no es un país de ricos y de grandes empresas. El tejido empresarial colombiano está conformado por mipymes. De hecho, según datos de Confecámara, este año se renovaron 98% del tejido empresarial era micro y pequeña empresa. Colombia está conformada por la ferretería, por la peluquería, por el que vende arepas. Esas personas ni siquiera acceden hoy a la Seguridad Social. Si tú le incrementan los costos, lo que le estás haciendo es que la entrada se la grabas, no va a generar formalidad y que no genere formalidad es que los colombianos se queden sin pensiones. Eso es sumamente grave.

¿Ustedes los expertos creen conveniente estos cambios, como la jornada diurna o en los recargos dominicales?

Yo soy un convencido de que hay que mejorar los beneficios laborales, pero siempre cuando haya una resistencia del tejido empresarial. Lo que decimos los expertos es que debe haber un equilibrio entre los beneficios sociales y la sostenibilidad de las empresas. No nos sirve para nada mejorar un beneficio, cuando lo que va a generar es que se va a quebrar la empresa. Ese beneficio no va a existir, y es lo que vemos en la calle: informalidad en creciente. Sobre todo porque hay que en realidad Colombia no tiene un sistema legal precario. Nos han engañado con lo contrario. En licencia de paternidad, que lo quieren llevar a 12 semanas, Colombia en el continente tiene la mejor licencia paternidad. En recargo nocturno los países pagan desde las 9 o 10 de la noche. Colombia es el país en Latinoamérica que tiene el mayor porcentaje de recargo nocturno, con el 35%. Los demás países tienen el 25% e incluso hay países como Chile que no lo pagan, Entonces, para dónde se va a ir la inversión e infortunadamente se va a ir para donde los países donde hay menos costos laborales. Eso hay que advertirlo. Colombia necesita generar empleo.

