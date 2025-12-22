Levi’s inaugura tienda flagship en Bogotá y supera las 100 tiendas en Colombia

Un espacio tipo flagship ubicado en la Calle 82 que marca un nuevo hito en su estrategia de expansión en el país. Con esta apertura, la compañía no solo supera las 100 tiendas a nivel nacional, sino que consolida a la capital como un mercado clave en Latinoamérica. La nueva tienda apuesta por la experiencia, la personalización y la moda premium, alineándose con las grandes capitales del denim a nivel global y conectando con nuevas generaciones de consumidores colombianos.

Levi’s abre su tienda flagship en la Calle 82 de Bogotá

La nueva tienda Levi’s, ubicada en la Carrera 12 #83-53, se convierte en el espacio más representativo de la marca en Colombia. Se trata de una flagship store diseñada para redefinir la experiencia de compra, con un concepto moderno, amplio e inmersivo que va más allá del retail tradicional.

Esta apertura responde a la estrategia de crecimiento que la compañía viene ejecutando desde que Levi Strauss & Co. asumió la operación directa en el país en 2024, fortaleciendo su presencia en los principales corredores comerciales de Colombia.

Foto cortesía: Levi's

Una experiencia inspirada en las capitales globales del denim

El diseño de la tienda está inspirado en las flagships más icónicas de Levi’s en ciudades referentes de la moda a nivel mundial. Uno de sus mayores atractivos es el Tailor Shop, un espacio de personalización premium donde los clientes pueden acceder a servicios de confección, bordado, reparación e intervenciones a la medida.

Esta propuesta responde a las tendencias globales de sostenibilidad, reutilización y moda consciente, cada vez más valoradas por los consumidores colombianos.

Colecciones exclusivas que solo se conseguirán en esta tienda

La tienda de la Calle 82 será la única en Colombia en ofrecer colecciones globales exclusivas de Levi’s, entre ellas Blue Tab, una línea premium que reinterpreta el legado de la marca a través de denim japonés de alta calidad y siluetas modernas.

Este enfoque posiciona a Bogotá como un punto estratégico para lanzamientos especiales y productos de alto valor dentro del portafolio global de la compañía.

Levi’s supera las 100 tiendas y acelera su expansión en Colombia

Con más de 100 tiendas propias y franquiciadas en el país, Levi’s consolida a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de la región. La marca ha impulsado su crecimiento mediante la ampliación de su portafolio, el fortalecimiento de capacidades locales y una conexión más cercana con los consumidores.

La tienda de la Calle 82 es un hito muy importante para Levi’s en Colombia. Es un reflejo de la ambición que tenemos para este mercado y de nuestro objetivo de ofrecer experiencias al nivel de las principales capitales de la moda del mundo

Afirmó Javier Contreras, gerente general de Levi’s Colombia.

Bogotá se consolida como referente de moda y estilo

La apertura de esta flagship no solo fortalece la presencia de Levi’s, sino que también posiciona a la Calle 82 como un punto clave para la moda y el estilo en Bogotá. El nuevo espacio se perfila como un lugar de encuentro para la creatividad, la cultura del denim y la expresión personal, elementos centrales en la identidad de la marca.

Con este movimiento, Levi’s reafirma su compromiso con el mercado colombiano y da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento a largo plazo en el país.