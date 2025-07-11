Atentos empleados: Ley da luz verde para que se haga importante descuento por incapacidad

Una reciente modificación en la legislación laboral, que autoriza a las empresas a aplicar descuentos al salario de los empleados en situaciones de incapacidad médica de origen común, ha encendido las alarmas en el panorama laboral del país.

La normativa, que busca optimizar la gestión de recursos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y reducir el ausentismo laboral prolongado, introduce cambios significativos en el reconocimiento y pago de los auxilios económicos, impactando directamente el mínimo vital de miles de trabajadores.

La clave de la preocupación radica en la estructura de los pagos de las incapacidades por enfermedad general. Aunque el sistema de seguridad social ha establecido históricamente una distribución de responsabilidades entre el empleador, la EPS y, en casos prolongados, el Fondo de Pensiones, la nueva ley ajusta los montos a recibir por el trabajador, especialmente a partir del tercer día de ausencia.

¿Cuánto le descontarían a un trabajador por incapacidad?

Antes de la reciente ley, el esquema de pago de las incapacidades de origen común ya contemplaba una reducción porcentual en el ingreso del trabajador. El Código Sustantivo del Trabajo (CST), en su artículo 227 y la Ley 100 de 1993, establecían que:

Días 1 y 2: El empleador asume el pago del 100% del salario.

Días 3 al 90: La EPS (o la entidad obligada, mediante reembolso al empleador) asume el pago, que corresponde a las dos terceras partes (66.66%) del Ingreso Base de Cotización (IBC) del trabajador.

Días 91 al 180: El auxilio se reduce a la mitad (50%) del IBC.

La novedad de la ley radica en que, para incapacidades de corta duración (superiores a dos días), el descuento del 33.34% sobre el salario ya no es solo una regla del sistema, sino que se recalca como la obligación mínima de la empresa, lo que ha llevado a muchos empleados a sentir el impacto económico de manera inmediata.

Expertos en derecho laboral señalan que, aunque la figura del descuento ya existía legalmente al no pagarse el 100%, la nueva regulación pone un énfasis aún mayor en la responsabilidad de la empresa de no asumir un costo superior al legalmente establecido para evitar la carga financiera, llevando a una aplicación más estricta del auxilio.

Para un empleado que devenga un salario de $3.000.000 COP, una incapacidad de 10 días, por ejemplo, implica que del día 3 al 10 recibirá solo $2.000.000 COP brutos por ese periodo, una diferencia de $1.000.000 COP que, para muchos, afecta significativamente su flujo de caja mensual.

El verdadero impacto en los ingresos se siente en las incapacidades de larga duración (superiores a 90 días), donde la prestación económica baja al 50% del salario.

Si bien el núcleo de la ley es que las personas con afectaciones de salud no sean un costo que deba asumir en su totalidad el empleador, para el trabajador, esta reducción puede ser devastadora, obligándolo a vivir con la mitad de sus ingresos mientras se recupera.