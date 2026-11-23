El dólar en Colombia volvió a superar la barrera de los $3.500 y cerró este lunes 23 de noviembre en $3.506,54. La divisa registró un aumento de $44,6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.461,92, en una jornada marcada por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y los movimientos de los mercados internacionales.

El comportamiento de la moneda estadounidense llamó la atención porque, mientras en Colombia terminó al alza, a nivel mundial retrocedía desde el máximo alcanzado en los últimos 19 meses.

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De acuerdo con los datos reportados por La República, durante la jornada el dólar alcanzó un precio máximo de $3.538,10 y un mínimo de $3.473. En total, se realizaron 1.296 transacciones por un volumen de US$1.308 millones.

El viernes anterior, la divisa había cerrado en $3.463,18, cerca de los $3.500, un nivel que volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de retomar una tendencia alcista en el mercado colombiano.

¿Por qué retrocedía el dólar a nivel mundial?

En los mercados internacionales, el índice del dólar, que mide su fortaleza frente a una canasta de seis monedas, bajaba 0,2% y se ubicaba en 103,6 puntos.

El retroceso se produjo mientras los operadores reducían sus apuestas sobre una posible subida contundente de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión del próximo mes.

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Analistas de OCBC señalaron que el panorama cambió en las últimas semanas. Según explicaron, hace dos semanas la postura agresiva de la Reserva Federal había impulsado los rendimientos estadounidenses y fortalecido el dólar frente a otras monedas de economías desarrolladas.

Sin embargo, durante la última semana, las preocupaciones del mercado pasaron de concentrarse en las tasas de interés a enfocarse en los riesgos para el crecimiento económico.

¿Qué pasó con los precios del petróleo este lunes 23 de noviembre?

El petróleo también registró bajas durante la jornada. Los inversionistas siguieron atentos a los flujos de crudo en Oriente Medio, en medio de los continuos ataques contra buques y refinerías en la región.

Los futuros del Brent cayeron US$0,60, equivalente a 0,65%, hasta ubicarse en US$91,97 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) perdió US$0,49, un retroceso de 0,59%, y llegó a US$82,92.

La semana anterior tampoco había sido positiva para el crudo: el Brent perdió 4% y el WTI cayó 5%.

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Con este panorama, el dólar terminó nuevamente por encima de los $3.500 en Colombia, mientras los mercados siguen pendientes de las señales de la Reserva Federal, la evolución de la economía estadounidense y las tensiones que afectan el suministro mundial de petróleo.