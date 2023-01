¿Nueva póliza para revisión tecnicomecánica?, estos son los detalles

La situación se agudiza. Ahora, como si fuera poco lo que tienen que hacer los dueños de vehículos para poner al día la revisión técnico-mecánica, a este proceso le adicionaron otro trámite: una póliza que al parecer, estaría respaldada por una nueva ley.

En vista de esta, la ley 2283, los propietarios de Centros Diagnóstico Automotriz, (CDA), están preocupados porque esto no solamente les obliga a que se cumplan todos los requerimientos de su automóvil o motocicleta para que al final le entreguen un certificado de que está en óptimas condiciones, sino que además, cuando salgan de estos lugares, deben tener vigente una póliza que cubra accidentes y daños a terceros.

El parágrafo de la ley es claro en ordenar que no se puede cargar el valor de la póliza al propietario, y a los dueños de los CDA no le cuadran las cuentas. “La tarifa de los centros automotor está reglamentada desde hace rato pero no está dentro de la canasta de costos una póliza”, afirmó Juan Esteiner Carvajal García, presidente de la Corporación Colombiana de Apoyo, Corpcap, entidad creada para apoyar técnica y jurídicamente a los Centros de Diagnóstico Automotriz.

Para este gremio, la primera consecuencia de esta ley es que las tarifas de revisión van a llegar a su máximo autorizado. Actualmente esas revisiones tienen los siguientes valores:

$128.000 motocicletas

$210.788 automóviles

$343.961 vehículos de carga pesada

Con las pólizas, los anteriores precios tendrían un incremento de $58.100 para motos, $89.200 para carros livianos y de $205.000 inclusive $353.200 para vehículos pesados.

El Ministerio de Transporte alista una reglamentación para aplicar este artículo de la ley que según el gremio de los CDA nunca fue informado, ni conciliado y apareció a última hora, con la intención según ellos de asfixiarlos al límite.