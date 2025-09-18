4x1000 en Colombia: este es el límite mensual para quedar exento de este cobro

El 4x1000, o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en Colombia, es un impuesto nacional que se cobra sobre las transacciones financieras como retiros, transferencias y pagos, aplicando un 0.4% (o 4 pesos por cada 1.000 pesos) sobre el valor de cada operación.

Este impuesto es descontado automáticamente por las entidades financieras, aunque existen excepciones y formas de exceptuar una cuenta, como la marcación de una cuenta de ahorros para no ser gravada, siempre que no se superen ciertos topes mensuales.

La ley permite tener una cuenta exenta del cobro del 4x1000, como en el caso de una cuenta de ahorros. Sin embargo, si los movimientos financieros en ella superan un cierto tope mensual establecido por la ley, el impuesto comenzará a cobrarse.

Límite mensual para quedar exento del cobro de 4x1000

El monto total de movimientos de dinero que una persona puede realizar en sus cuentas bancarias sin que se le aplique este impuesto sube a $17.429.650 pesos colombianos. Es importante tener en cuenta que este límite es acumulativo y se aplica a la totalidad de las cuentas de las que es titular una persona.

La exención del 4x1000 aplica sobre los retiros, traslados o pagos que no superen el monto mensual establecido. Esto significa que si usted supera este valor, el impuesto se aplicará únicamente sobre el excedente, y no sobre la totalidad de sus transacciones.

RELACIONADO Los bancos que permiten transferir dinero sin costo a otras cuentas en Colombia

Tenga en cuenta que solo una cuenta bancaria por persona puede estar exenta de este cobro, sin importar los movimientos. Para ello, es necesario notificar a su banco cuál será la cuenta principal para disfrutar de este beneficio.

Por otro lado, si usted tiene varias cuentas y el total de sus movimientos suma más de $17.429.650, se le aplicará el impuesto a partir del momento en que supere ese monto.