CANAL RCN
Economía

4x1000 en Colombia: este es el límite mensual para quedar exento de este cobro

Conozca de cuánto es el monto límite para no tener gasto de más.

4x1000 en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
09:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 4x1000, o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en Colombia, es un impuesto nacional que se cobra sobre las transacciones financieras como retiros, transferencias y pagos, aplicando un 0.4% (o 4 pesos por cada 1.000 pesos) sobre el valor de cada operación.

Este impuesto es descontado automáticamente por las entidades financieras, aunque existen excepciones y formas de exceptuar una cuenta, como la marcación de una cuenta de ahorros para no ser gravada, siempre que no se superen ciertos topes mensuales.

Bancos que dan crédito con garantía hipotecaria a personas reportadas en centrales de riesgo: tome nota
RELACIONADO

Bancos que dan crédito con garantía hipotecaria a personas reportadas en centrales de riesgo: tome nota

La ley permite tener una cuenta exenta del cobro del 4x1000, como en el caso de una cuenta de ahorros. Sin embargo, si los movimientos financieros en ella superan un cierto tope mensual establecido por la ley, el impuesto comenzará a cobrarse.

Límite mensual para quedar exento del cobro de 4x1000

El monto total de movimientos de dinero que una persona puede realizar en sus cuentas bancarias sin que se le aplique este impuesto sube a $17.429.650 pesos colombianos. Es importante tener en cuenta que este límite es acumulativo y se aplica a la totalidad de las cuentas de las que es titular una persona.

La exención del 4x1000 aplica sobre los retiros, traslados o pagos que no superen el monto mensual establecido. Esto significa que si usted supera este valor, el impuesto se aplicará únicamente sobre el excedente, y no sobre la totalidad de sus transacciones.

Los bancos que permiten transferir dinero sin costo a otras cuentas en Colombia
RELACIONADO

Los bancos que permiten transferir dinero sin costo a otras cuentas en Colombia

Tenga en cuenta que solo una cuenta bancaria por persona puede estar exenta de este cobro, sin importar los movimientos. Para ello, es necesario notificar a su banco cuál será la cuenta principal para disfrutar de este beneficio.

Por otro lado, si usted tiene varias cuentas y el total de sus movimientos suma más de $17.429.650, se le aplicará el impuesto a partir del momento en que supere ese monto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

¿Cómo hacer que su idea se convierta en un negocio rentable?: cinco lecciones clave

Finanzas personales

Colpensiones entregará bonos de más de dos millones a colombianos: así puede participar

Comercio

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

Otras Noticias

Artistas

Jessica Cediel, tras una importante novedad médica, volvió a romper el silencio: ¿cómo se encuentra?

Jessica Cediel estuvo hospitalizada desde el pasado 11 de septiembre de 2025. ¿Cuál fue su mensaje más reciente?

Boyacá

VIDEO | Agente de tránsito fue víctima de golpiza por un motociclista en Sogamoso

Al motociclista le iban a imponer un comparendo por no tener papeles y estacionarse en el andén.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega y su elogio para Dayro Moreno tras actuación en Sudamericana: ¿Indirecta?

Cartagena

Hay alerta por la llegada de dos virus altamente contagiosos en Cartagena: ¿de cuáles se trata?

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje