Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco: esto debe saber

Este banco confirmó la apertura de nueva oficina y tendrá novedosos productos.

noviembre 12 de 2025
08:08 a. m.
Los Certificados de Depósito a Término (CDT) , se han consolidado como uno de los instrumentos de ahorro e inversión más populares y seguros para los colombianos. El CDT garantiza una tasa de interés fija o variable desde el inicio, ofreciendo previsibilidad y una forma de hacer crecer los excedentes financieros con un riesgo notoriamente bajo.

Las entidades que los ofrecen son vigiladas y reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, los depósitos están protegidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFÍN), el cual asegura a los inversionistas la recuperación de su dinero hasta por un monto de $50 millones de pesos en caso de una eventual liquidación del banco.

Con montos de apertura que a menudo inician desde los $500.000 pesos para las opciones digitales, los CDT son accesibles a un amplio rango de la población, facilitando que más colombianos incursionen en el mundo de las inversiones formales, contribuyendo a una mayor cultura financiera en el país.

Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco

En un movimiento estratégico que busca ofrecer nuevas alternativas para la diversificación y protección del capital, BBVA Panamá ha anunciado la apertura de sus servicios para clientes colombianos no residentes, permitiéndoles acceder a cuentas de ahorro y Certificados de Depósito a Término (CDT) en dólares estadounidenses.

Esta nueva oferta responde a la creciente necesidad de los ahorradores colombianos de proteger sus activos frente a la devaluación del peso y las variaciones en la tasa de cambio. Al ahorrar e invertir en dólares, los clientes pueden mitigar el riesgo cambiario y potencialmente obtener una ganancia adicional si la divisa americana se valoriza.

“Queremos asegurar que los clientes de Bbva Colombia tengan la mejor oferta en Panamá”, recalcó el presidente Mario Bayona en charla con La República.

La entidad ha destacado la competitividad de sus tasas de interés en Panamá:

  • Cuentas de Ahorro en Dólares: Se podrán abrir desde un monto de US$1.000 y ofrecerán una atractiva tasa de rentabilidad del 3,5% Efectivo Anual (E.A.).
  • CDT o Depósitos a Plazo Fijo en Dólares: Disponibles a partir de US$10.000, prometen una rentabilidad del 4,5% E.A., sin importar el plazo que elija el cliente.

La gestión de estos productos será 100% digital para los clientes en Colombia, a través de la aplicación móvil del banco, facilitando el control de sus inversiones sin importar su ubicación geográfica.

Para abrir alguno de estos productos, los colombianos que ya sean clientes de Bbva pueden contactar directamente a su banquero o acercarse a su oficina principal.

