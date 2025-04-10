¿Sabía que los pagos y recaudos pueden decidir el futuro de una empresa en Colombia?

En Colombia, cada día circulan enormes sumas de dinero a través de nóminas, transferencias, giros y pagos en línea.

Lo que para muchos pasa desapercibido, hoy es un factor que define qué tan preparada está una empresa para competir en la era digital.

¿Qué son los pagos y recaudos?

Los recaudos no son solo el momento de cobrar, de hecho, incluyen todo el proceso, desde la exposición de la deuda hasta que el dinero ingresa efectivamente a la cuenta y queda conciliado.

Por otro lado, los pagos abarcan la dispersión masiva de recursos como nóminas, pagos a proveedores o contratistas, un proceso que debe hacerse de manera rápida y segura.

Antes, todo esto se hacía de forma manual, con tiempos largos y riesgo de errores. Hoy, la tendencia es centralizar y automatizar ambos procesos para ganar eficiencia, seguridad y trazabilidad.

De hecho, varias organizaciones en el país ya utilizan plataformas digitales como el el Hub de Pagos y Recaudación de Evertec, que integran portales de pago, validaciones automáticas y dispersión en segundos.

¿Qué beneficios trae automatizar el proceso de pagos y recaudos?

El resultado es más control del dinero, información en tiempo real para tomar decisiones y una gestión financiera mucho más ágil.

La realidad entonces es clara, los pagos y recaudos dejaron de ser un trámite administrativo; ahora, son ahora el motor silencioso que puede impulsar o frenar la transformación digital de cualquier organización en Colombia.