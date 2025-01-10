CANAL RCN
Bold lanza Sono QR: el datáfono que habla y confirma pagos para evitar fraudes en Colombia

Bold presentó en Colombia el Sono QR, un datáfono innovador que confirma los pagos con voz en tiempo real y ayuda a proteger a los negocios de fraudes con comprobantes falsos.

Sebastián Montañez

octubre 01 de 2025
08:34 p. m.
En Colombia, los pequeños y medianos negocios siguen enfrentando enormes barreras para crecer. A la dificultad de acceder a crédito formal, se suma la preocupación por la seguridad digital.

Según cifras de ANIF y Colombia Fintech, apenas 3 de cada 10 empresas logran acceder a algún producto financiero, mientras que Asobancaria advierte que cerca del 75% de los fraudes se concentran en canales digitales.

En este contexto, Bold, la fintech colombiana, presentó en su evento Bold Day un avance que busca dar un respiro a los emprendedores: el Sono QR, un dispositivo que confirma los pagos con voz en tiempo real.

Resultados de Bold Day: inclusión y seguridad para los negocios

Durante la jornada, la compañía reveló un conjunto de innovaciones diseñadas para atender dos dolores principales de los comercios: la falta de acceso a financiamiento y los fraudes con comprobantes falsos.

En materia de inclusión financiera, destacó la Tarjeta de Crédito Bold, un producto que calcula el cupo según las ventas registradas en la plataforma y no únicamente en el historial crediticio.

Esto permite a negocios jóvenes y emprendedores acceder a montos desde $500.000 hasta $50 millones, con tarjeta física o virtual Mastercard. Además, la cuota de manejo solo se cobra cuando hay deuda activa, lo que da flexibilidad en la gestión del flujo de caja.

Sono QR, la voz como nueva capa de seguridad

El lanzamiento más comentado fue el 'Sono QR', un datáfono que transforma la manera de validar pagos electrónicos.

A diferencia de los códigos QR tradicionales, este dispositivo anuncia en voz alta cada transacción confirmada, permitiendo que tanto el comerciante como el cliente escuchen de inmediato que el dinero fue recibido.

“Con Sono QR buscamos acabar con el fraude de los comprobantes falsos, un problema que golpea con más fuerza a las pymes”, explicó la empresa durante la presentación.

La innovación no solo ofrece mayor tranquilidad al vendedor, sino que también fortalece la confianza de los compradores al momento de pagar.

La apuesta de Bold va más allá de la tecnología: se trata de acercar soluciones sencillas y efectivas a miles de negocios que hoy operan en un entorno de incertidumbre económica y desconfianza en los pagos digitales.

