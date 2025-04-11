CANAL RCN
Economía

Los malos hábitos que acortan la vida de la batería del carro: errores comunes que se pueden evitar

¿Por qué la batería del carro se daña antes de tiempo? Expertos revelan las causas más frecuentes

Malos hábitos que acortan la vida de la batería del carro
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
01:44 p. m.
La batería es uno de los componentes más silenciosos y, a la vez, críticos de un vehículo: mientras funciona no se oye, pero cuando falla deja a cualquier conductor a pie. Muchos de los problemas que la acortan no son fallos de fábrica sino hábitos diarios evitables.

¿Cuáles son los malos hábitos que dañan la batería del carro y por qué?

Conducir solo trayectos muy cortos y con frecuencia impide que el alternador recargue completamente la batería; con el tiempo esto produce sulfación y pérdida de capacidad.

Además, dejar dispositivos electrónicos o luces encendidas con el motor apagado provoca drenaje parasitario que puede descargar la batería en pocas horas o días.

El calor extremo también acelera el envejecimiento químico de las baterías de plomo-ácido: por cada ~8 °C de aumento, la vida útil puede reducirse drásticamente. Finalmente, la falta de mantenimiento (bornes corroídos, fijaciones flojas) facilita pérdidas de rendimiento y fallas imprevistas.

¿Cómo evitar los malos hábitos que dañan la batería del carro?

Primero: cuando sea posible, alterna trayectos cortos con viajes más largos (20–30 minutos) al menos ocasionalmente para permitir una carga completa.

Segundo: apaga siempre accesorios (radio, luces interiores, cargadores) cuando el vehículo está parado y revisa que no haya dispositivos USB dejando consumo en stand-by.

Tercero: en climas cálidos, estaciona a la sombra o en garaje; el calor sostenido produce autodescarga y corrosión acelerada.

Cuarto: limpia y aprieta los terminales periódicamente y sustituye la batería cuando supere los 3–5 años, según recomendaciones de fabricantes y talleres especializados.

Finalmente, si el vehículo permanece parado por largos periodos, utiliza un cargador de mantenimiento (trickle charger) para evitar la descarga profunda.

La prevención y unos hábitos sencillos ahorran tiempo y dinero: una batería bien cuidada suele durar entre 3 y 5 años, pero un mal uso puede reducir esa vida a la mitad.

Si la batería muestra señales de debilidad (arranque lento, testigos en el tablero, olor a sulfuros), hazla probar en un taller; detectar problemas a tiempo evita quedar varado y costos mayores

