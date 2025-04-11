Los malos hábitos que acortan la vida de la batería del carro: errores comunes que se pueden evitar
¿Por qué la batería del carro se daña antes de tiempo? Expertos revelan las causas más frecuentes
Noticias RCN
01:44 p. m.
La batería es uno de los componentes más silenciosos y, a la vez, críticos de un vehículo: mientras funciona no se oye, pero cuando falla deja a cualquier conductor a pie. Muchos de los problemas que la acortan no son fallos de fábrica sino hábitos diarios evitables.
¿Cuáles son los malos hábitos que dañan la batería del carro y por qué?
Conducir solo trayectos muy cortos y con frecuencia impide que el alternador recargue completamente la batería; con el tiempo esto produce sulfación y pérdida de capacidad.
Además, dejar dispositivos electrónicos o luces encendidas con el motor apagado provoca drenaje parasitario que puede descargar la batería en pocas horas o días.
El calor extremo también acelera el envejecimiento químico de las baterías de plomo-ácido: por cada ~8 °C de aumento, la vida útil puede reducirse drásticamente. Finalmente, la falta de mantenimiento (bornes corroídos, fijaciones flojas) facilita pérdidas de rendimiento y fallas imprevistas.
¿Cómo evitar los malos hábitos que dañan la batería del carro?
Primero: cuando sea posible, alterna trayectos cortos con viajes más largos (20–30 minutos) al menos ocasionalmente para permitir una carga completa.
Segundo: apaga siempre accesorios (radio, luces interiores, cargadores) cuando el vehículo está parado y revisa que no haya dispositivos USB dejando consumo en stand-by.
Tercero: en climas cálidos, estaciona a la sombra o en garaje; el calor sostenido produce autodescarga y corrosión acelerada.
Cuarto: limpia y aprieta los terminales periódicamente y sustituye la batería cuando supere los 3–5 años, según recomendaciones de fabricantes y talleres especializados.
Finalmente, si el vehículo permanece parado por largos periodos, utiliza un cargador de mantenimiento (trickle charger) para evitar la descarga profunda.
La prevención y unos hábitos sencillos ahorran tiempo y dinero: una batería bien cuidada suele durar entre 3 y 5 años, pero un mal uso puede reducir esa vida a la mitad.
Si la batería muestra señales de debilidad (arranque lento, testigos en el tablero, olor a sulfuros), hazla probar en un taller; detectar problemas a tiempo evita quedar varado y costos mayores