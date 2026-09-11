Manipulación de alimentos y más cursos gratis para vendedores informales en Bogotá

El Instituto para la Economía Social (IPES) abrió cuatro espacios de formación gratuita en Bogotá durante noviembre de 2026. La programación contempla capacitaciones en áreas gastronómicas, conocimientos técnicos y seguridad alimentaria, con el propósito de fortalecer las habilidades de los participantes y ofrecerles herramientas que puedan aprovechar en sus actividades comerciales o laborales.

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Los cursos gratis en Bogotá están dirigidos a vendedores y vendedoras informales, sus familias, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, vivanderos y participantes de las alternativas comerciales del Instituto. Las jornadas se desarrollarán en tres escenarios de la ciudad, entre ellos el Punto Vive Digital Veracruz, el Centro de Hotelería y Turismo del SENA y la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre.

La oferta incluye formación en manipulación de alimentos, mantenimiento de computadores, elaboración de café con métodos alternativos y cocina navideña. Cada alternativa tiene fechas, horarios y contenidos específicos, por lo que los interesados deben revisar las condiciones de cada capacitación antes de realizar la inscripción.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el IPES en Bogotá durante noviembre de 2026?

El primer espacio corresponde a la Ruta de Formación en Manipulación de Alimentos, que se realizó del 3 al 6 de noviembre en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 # 4-71. Las jornadas fueron programadas entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m., con contenidos relacionados con higiene, salud pública y prácticas seguras para la preparación y comercialización de alimentos.

Otra alternativa es la Ruta de Formación en Mantenimiento de Computadores, que se desarrollará del 10 al 24 de noviembre, de 1:30 p. m. a 4:00 p. m., en el mismo Punto Vive Digital Veracruz. Los participantes podrán adquirir conocimientos sobre diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, habilidades que pueden aprovechar para ofrecer servicios técnicos o explorar oportunidades laborales.

La programación también contempla la Ruta de Formación en Elaboración de Café con Métodos Alternativos, que tendrá lugar en el Centro de Hotelería y Turismo del SENA, ubicado en la carrera 30 # 15-53. Las clases se realizarán los lunes, miércoles y viernes, entre el 9 y el 27 de noviembre, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. El proceso abordará técnicas manuales de preparación y extracción, conocimientos de barismo y características que influyen en la calidad de las bebidas.

Por último, el IPES programó un Taller de Cocina Navideña, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en el Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, ubicado en la carrera 51 # 72-13. La capacitación permitirá aprender recetas tradicionales y nuevas preparaciones para la temporada, además de técnicas culinarias, presentación de platos, manipulación de alimentos y aprovechamiento de ingredientes.

¿Cómo inscribirse gratis en los cursos del IPES en Bogotá?

Las personas interesadas en participar en los procesos de formación pueden realizar su inscripción de dos maneras: presencialmente, en la Oficina de Atención al Usuario del IPES, ubicada en la carrera 9 # 10-59, o mediante la página web oficial del Instituto, en el apartado Formación y capacitación IPES.

La oferta está dirigida a la población vinculada con las actividades de economía informal y comercial de la ciudad, así como a sus familias. Por esta razón, los cursos buscan proporcionar conocimientos que puedan aplicarse tanto en los negocios como en el desarrollo de nuevas actividades productivas.

"En el IPES creemos en las capacidades de las personas y en todo lo que pueden lograr cuando cuentan con oportunidades", aseguró Catalina Arciniegas, directora de la entidad.

Los interesados deben tener en cuenta que las capacitaciones tienen fechas y horarios diferentes. Además, el curso de manipulación de alimentos comenzó el 3 de noviembre, por lo que las otras tres alternativas corresponden a las jornadas programadas a partir del 9 de noviembre de 2026.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.