Bogotá será la capital del talento y los negocios de la región con Amplify Latam 2026

Amplify Latam regresa a Bogotá el próximo 26 de noviembre para consolidarse como uno de los espacios clave para garantizar interacciones de alto valor entre los líderes empresariales de la región. Con el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, EY, Electronic Arts, Pillow y FT Consultants, la cumbre promete ser un destacado punto de encuentro entre cargos directivos, C-level y vicepresidencias de diversas organizaciones.

La creadora y CEO de la iniciativa, Carolina Tamayo Hackmayer, cree fielmente en que la región cuenta con el talento y los mercados necesarios, pero requiere conectar de manera directa a quienes pueden transformar ese potencial en negocios concretos.

Esta filosofía es la que le ha permitido consolidar una comunidad empresarial fuerte a lo largo de tres ediciones previas que convocaron a cientos de profesionales en el ecosistema tecnológico y de innovación.

Agenda estratégica para conectar, decidir y crecer

La jornada del jueves 26 de noviembre ofrecerá una programación dinámica diseñada para fomentar el intercambio de perspectivas sobre geopolítica, mercados, talento y tecnología. Desde las mesas de negocios 1:1 organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá hasta espacios de análisis profundo como la presentación de EY sobre el momento actual de Latinoamérica, los asistentes dispondrán de herramientas para cerrar alianzas efectivas.

Asimismo, el panel de cierre titulado "Perspectivas que transforman", contará con la participación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y referentes del sector privado como DHL y Electronic Arts. El evento concluirá con un espacio de networking en el Sunset Cocktail & Connections.

Un momento clave para la economía digital y los servicios

El desarrollo de este encuentro coincide con un periodo de expansión para la economía digital en América Latina, donde las exportaciones de servicios servicios digitales se han multiplicado significativamente en las últimas dos décadas. Colombia desempeña un papel protagónico en esta tendencia, respaldada por el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas y la consolidación de Bogotá como un centro clave para los Global Business Services.

Con cupos limitados y una apuesta clara por la efectividad de las conversaciones directas, Amplify Latam 2026 busca proyectar el impacto empresarial desde Colombia hacia el resto del mundo. Los interesados en participar y conocer más detalles sobre la acreditación de prensa pueden consultar los canales oficiales del evento antes del cierre de inscripciones.