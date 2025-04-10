Marca colombiana Quest proyecta más de 7.000 empleos y expansión hasta 2030

Con más de $100.000 millones en ventas semestrales, una red de 190 tiendas y más de 6.000 colaboradores, la empresa proyecta una ambiciosa expansión internacional hacia 2030, que incluye su llegada a México y nuevos mercados en Centroamérica, Ecuador y Perú, con la meta de generar más de 7.000 empleos y superar los $712.000 millones en ventas.

Quest impulsa el crecimiento del sector moda en Colombia

El mercado nacional de la moda cerrará 2025 con un crecimiento proyectado del 8%, según datos de Inexmoda, impulsado por el aumento del consumo interno y la ampliación de los canales de venta tradicionales. Solo en 2024, el sector alcanzó los 33,3 billones de pesos, siendo el vestuario el principal gasto de los colombianos dentro de esta categoría.

En este panorama, Quest se ha convertido en una de las marcas líderes del país. Durante el primer semestre de 2025, la compañía superó los $100.000 millones en ventas, con un crecimiento superior al 30% frente al año anterior, y una red de 190 tiendas en todo el territorio nacional.

De Cali para el mundo: 30 años de evolución en la moda

Fundada en Cali hace tres décadas, Quest inició su camino con una propuesta enfocada en moda masculina en ciudades intermedias, para luego expandirse a las principales capitales del país. Hoy, la marca celebra sus 30 años consolidando un modelo de negocio basado en la innovación, el empleo local y la sostenibilidad.

Su gerente general, Francisco Chaux, asegura que el crecimiento ha sido posible gracias a una apuesta constante por fortalecer la industria textil nacional:

En estos 30 años le hemos apostado a fortalecer la industria textil colombiana, generando empleo, innovando en nuestros procesos y acercando las últimas tendencias de la moda masculina a todo el país con productos de alta calidad y accesibles

Sostenibilidad e innovación: el corazón del nuevo modelo Quest

En los últimos años, Nicolás Giraldo, actual director de mercadeo, ha liderado una nueva etapa centrada en la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Entre los desarrollos más destacados están los procesos de eco denim, que reducen más del 80% del consumo de agua mediante lavados de ozono y láser, eliminando el uso de lijas abrasivas y minimizando el impacto ambiental.

Asimismo, el programa “Quest For Change” agrupa las iniciativas ambientales y sociales de la marca. Entre sus metas destacan alcanzar el uso de insumos certificados en el 95% de sus prendas para 2030, apoyar fundaciones lideradas por futbolistas de la Selección Colombia y promover la siembra de árboles en diferentes regiones del país.

Una expansión internacional que genera empleo y oportunidades

El 2025 marcará el inicio de la expansión internacional de Quest con su llegada a México, paso que dará inicio a un plan que contempla abrir más de 180 nuevas tiendas en Colombia y otros países de la región. Con ello, la marca espera superar los $712.000 millones en ventas (unos US$200 millones) y generar más de 1.000 nuevos empleos directos, que se sumarán a los más de 6.000 actuales.

Además, Quest ha fortalecido su presencia con alianzas en el fútbol colombiano, de la mano de figuras como Juan Fernando Quintero, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, con quien lanzó la línea “Friends & Family”. Estas colaboraciones refuerzan su conexión con el público joven y su posicionamiento como una marca de estilo, innovación y orgullo colombiano.

Con tres décadas de historia, Quest reafirma su compromiso con la industria nacional, la sostenibilidad y la generación de empleo. Su expansión hacia nuevos mercados y su apuesta por la moda responsable la consolidan como un referente de la moda colombiana con proyección internacional hacia 2030.