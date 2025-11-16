Más del 70% de las empresas a nivel global han empezado a adoptar la IA

La carrera empresarial por adoptar los sistemas de inteligencia artificial (IA) avanza con fuerza, pero aún tropieza con una brecha profunda entre ambición y ejecución. Un nuevo estudio global de Economist Impact —basado en más de 800 entrevistas con altos directivos de Europa, Norteamérica y Asia Pacífico— revela que, aunque el 71% de las compañías aceleraron la implementación de la IA para enfrentar las tarifas elevadas, la inflación y la volatilidad geopolítica, solo una minoría logra obtener beneficios tangibles o aplicarla en tiempo real.

El hallazgo más contundente: el 97% de las empresas ya experimenta con IA, pero únicamente el 20% puede tomar decisiones en tiempo real, y apenas el 22% dispone de una estrategia formal. Las que sí la tienen “poseen más del triple de posibilidades de obtener un retorno de la inversión cuantificable”, según el informe. Esta distancia entre lo deseado y lo ejecutable se acentúa porque, mientras los líderes suelen subestimar los riesgos del despliegue tecnológico, el personal se enfrenta diariamente “al esfuerzo, la gestión del cambio y los desafíos técnicos involucrados”.

Para Fab Brasca, vicepresidente de la firma Kinaxis, la IA se ha convertido en un elemento estructural para sobrevivir en entornos inciertos: “La alteración ya no es más de carácter cíclico, es estructural, y la IA se ha convertido en el acelerador determinante de la adaptabilidad”. Advierte que, en medio de turbulencias económicas y geopolíticas, “las empresas no pueden permitirse experimentar de forma aislada o perseguir modas pasajeras”, y que solo quienes logren “tornar a los datos en decisiones permanentes, convertirán la volatilidad en una ventaja”.

¿Para qué utilizan las empresas la IA?

El estudio también detalla que la adopción avanza de manera desigual según el tipo de aplicación. Mientras el 52% reporta una integración total del análisis predictivo, menos del 15% emplea IA para monitorear proveedores, detectar anomalías o realizar seguimiento geopolítico, precisamente los riesgos que impulsan su adopción actual. Esta incoherencia ocurre a pesar de la presión económica: el 79% de las empresas ya trasladó sus mayores costos al consumidor, y más de tres cuartos indican un deterioro en la disponibilidad de componentes clave.

Otro foco de tensión emerge dentro de las propias organizaciones. Dos tercios de los ejecutivos de nivel superior esperan que la IA genere rendimiento en los próximos 12 meses, pero menos del 50% de los líderes de menor rango comparte ese optimismo. Las diferencias regionales también son notorias: la aceleración del uso de IA es mayor en Asia Pacífico (81%) y Europa (78%) que en Norteamérica (57%). Asimismo, Europa (38%) y Asia Pacífico (31%) reportan dinámicas de inversión más sólidas que Norteamérica (22%), influenciadas por los marcos regulatorios y el apetito por el riesgo.

Aun en las regiones más avanzadas, la adopción sigue siendo limitada: solo 11% utiliza IA para modelado de escenarios y apenas 3% para seguimiento geopolítico. Pese a ello, menos de uno de cada cuatro líderes cree que los riesgos asociados a la IA aumentarán en los próximos tres años, lo que, según el informe, subraya una brecha creciente entre confianza y capacidad real.

Experimentar con la IA no es una ventaja:

Oliver Sawbridge, director sénior de comercio y geopolítica de Economist Impact, resume la paradoja del momento: “Los datos revelan hasta qué punto la ambición ha superado la preparación”. Y explica que las empresas “carecen de datos, sistemas y estrategias para que funcione en tiempo real”, y recuerda que “la resiliencia depende tanto de la preparación como de la innovación”.

El estudio concluye que la verdadera ventaja competitiva no vendrá de experimentar con IA, sino de gobernarla, escalarla y aplicarla de manera responsable, un desafío que marcará la diferencia entre quienes simplemente adoptan la tecnología y quienes logran convertirla en un motor sostenido de adaptación y crecimiento.