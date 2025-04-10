CANAL RCN
Tendencias

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo

Un informe reveló que el 78% de las empresas en América Latina ya usa IA, pero menos del 1% logra hacerlo de manera efectiva.

cerebro inteligencia artificial
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
12:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aunque la mayoría de las compañías en América Latina asegura estar usando inteligencia artificial en sus operaciones, la realidad es que muy pocas logran aprovecharla a gran escala.

¿Cómo aprender a usar el nuevo Modo IA de Google para sacarle el máximo provecho?
RELACIONADO

¿Cómo aprender a usar el nuevo Modo IA de Google para sacarle el máximo provecho?

Según el informe “De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes”, elaborado por Loymark, el 78% de las empresas ya implementa IA, pero apenas un 0,9% consigue convertirla en una herramienta escalable y efectiva.

¿Dónde puedo aprender a usar la inteligencia artificial para mi empresa?

El próximo 9 de octubre en San José, Costa Rica, se realizará el Intelligent Organizations Summit, con acceso gratuito mediante inscripción tanto de forma presencial como virtual.

El evento reunirá a CEOs, directores generales y líderes de innovación de toda la región para responder la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo pasar de pruebas aisladas de IA a verdaderos modelos de negocio inteligentes y competitivos?

El propósito del encuentro es dar claridad sobre cómo transformar la inteligencia artificial en una ventaja sostenible:

Este Summit no es un foro técnico, sino un espacio donde se define el futuro empresarial de la región. Queremos que los CEOs se lleven claridad sobre cómo convertir la IA en ventaja competitiva sostenible.

José Coto, CEO de Loymark

¿En qué consistirá el evento?

 

 

 

El encuentro presentará un marco con cinco capas fundamentales: datos confiables, servicios de inteligencia, orquestación, supervisión humana y gobernanza.

Esta es la única profesión que sobrevivirá a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates
RELACIONADO

Esta es la única profesión que sobrevivirá a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

Estas, según los organizadores, son claves para superar la brecha entre la inversión en IA y los resultados tangibles.

Asimismo, el evento contará con la intervención de Israel Castillo, especialista de Google, quien expondrá los principales desafíos y conectará la visión global de la compañía con los retos locales.

Además, se mostrarán casos de éxito donde la adopción de inteligencia organizativa ya ha permitido reducir costos, optimizar procesos y generar nuevas ventajas competitivas.

¿Cómo puedo ingresar al evento para aprender a sacarle provecho a la IA?

Aquí le dejamos todos los detalles del evento gratuito y con transmisión virtual:

  • Fecha: jueves 9 de octubre de 2025
  • Hora: 9:30 a.m. – 12:00 a.m.
  • Lugar: WeWork Escazú, San José, Costa Rica
  • Enlace de inscripción virtual y presencial: https://summit.loymark.com/
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido actor de 'Rápidos y Furiosos' enfrenta orden de arresto tras trágico incidente

Shakira

Shakira arrasa en la industria de la belleza: su marca isima gana su cuarto premio internacional

Masterchef Celebrity Colombia

"Mucha tristeza": reacciones tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

Otras Noticias

Luis Díaz

Gol de camerino de Luis Díaz con Bayern Múnich: ¡Al borde de un récord histórico!

El colombiano se reportó con gol en la primera jugada del partido entre Frankfurt y Bayern Múnich.

Miguel Uribe

Acusan a alias El Veneco, cómplice que habría dado el arma y facilitado el vehículo en el crimen de Miguel Uribe

Carlos Eduardo Mora González es señalado de participar en la logística del asesinato.

Estados Unidos

Joven escalador cayó al vacío subiendo el famoso Capitán: estaba transmitiendo todo en vivo

Nequi

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app

Enfermedades

¿Cómo detectar la displasia de cadera sin necesidad de exponerse a la radiación?