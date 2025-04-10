¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo

Aunque la mayoría de las compañías en América Latina asegura estar usando inteligencia artificial en sus operaciones, la realidad es que muy pocas logran aprovecharla a gran escala.

Según el informe “De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes”, elaborado por Loymark, el 78% de las empresas ya implementa IA, pero apenas un 0,9% consigue convertirla en una herramienta escalable y efectiva.

¿Dónde puedo aprender a usar la inteligencia artificial para mi empresa?

El próximo 9 de octubre en San José, Costa Rica, se realizará el Intelligent Organizations Summit, con acceso gratuito mediante inscripción tanto de forma presencial como virtual.

El evento reunirá a CEOs, directores generales y líderes de innovación de toda la región para responder la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo pasar de pruebas aisladas de IA a verdaderos modelos de negocio inteligentes y competitivos?

El propósito del encuentro es dar claridad sobre cómo transformar la inteligencia artificial en una ventaja sostenible:

¿En qué consistirá el evento?

El encuentro presentará un marco con cinco capas fundamentales: datos confiables, servicios de inteligencia, orquestación, supervisión humana y gobernanza.

Estas, según los organizadores, son claves para superar la brecha entre la inversión en IA y los resultados tangibles.

Asimismo, el evento contará con la intervención de Israel Castillo, especialista de Google, quien expondrá los principales desafíos y conectará la visión global de la compañía con los retos locales.

Además, se mostrarán casos de éxito donde la adopción de inteligencia organizativa ya ha permitido reducir costos, optimizar procesos y generar nuevas ventajas competitivas.

¿Cómo puedo ingresar al evento para aprender a sacarle provecho a la IA?

Aquí le dejamos todos los detalles del evento gratuito y con transmisión virtual: