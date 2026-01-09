Medellín no se queda atrás: esto sube el precio del pasaje en el Metro y buses en el Valle de Aburrá

Las nuevas tarifas del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) para 2026 entran en vigencia a partir del 10 de enero de 2026, según lo informado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad de transporte.

El ajuste técnico final se fijó en un promedio del 11,9%, una cifra que se mantiene por debajo del 23% de aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) decretado por el Gobierno Nacional.

Ajuste tarifario del transporte masivo en el Valle de Aburrá

Para el transporte masivo del SITVA, que incluye Metro, Tranvía, Cable, Metroplús y rutas integradas, el ajuste promedio se definió en 12,1%, con variaciones según el perfil del usuario. Los usuarios frecuentes registran un incremento de $390, pasando de $3.430 a $3.820, mientras que el perfil estudiantil municipal mantiene una tarifa de $1.600.

Las tarifas diferenciadas incluyen también a adultos mayores, con un valor de $3.330, usuarios al portador o eventuales con una tarifa de $4.400, y personas en situación de discapacidad, cuya tarifa se fija en $2.720.

Nuevas tarifas del transporte colectivo y rutas integradas metropolitanas

En el Transporte Público Colectivo Metropolitano, que comprende buses y micros, el aumento para las rutas que conectan municipios del Valle de Aburrá oscila entre $300 y $550, dependiendo de la distancia. La tarifa general para municipios conurbados pasa de $3.400 a $3.800, mientras que rutas específicas como Barbosa–Medellín alcanzan $5.350 y Caldas–Medellín se fijan en $4.000.

Las rutas integradas del SITVA presentan un incremento promedio del 13,3%, con tarifas que varían según la cuenca. Por ejemplo, Bello (Cuenca 1) y Medellín–Itagüí–La Estrella (Cuenca 4) quedan en $4.715, mientras que Barbosa (Cuenca 7) alcanza $5.890.