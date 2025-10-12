Medellín se quedó con el mejor proyecto del año en los GRI Awards

Medellín reafirma su liderazgo en el desarrollo inmobiliario de Colombia y la región. El megaproyecto Rivana Business Park Etapa 2 fue distinguido como el mejor proyecto corporativo del año en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, uno de los reconocimientos más importantes del sector en América Latina.

La distinción destaca su aporte al crecimiento urbano, su diseño arquitectónico y su impacto en la consolidación de Medellín como un polo de atracción para compañías multinacionales.

El premio, otorgado por el Global Real Estate Institute, reconoce a las iniciativas que elevan el estándar de la infraestructura corporativa.

Los elementos por lo que eligieron el mejor proyecto del año en Medellín

En esta edición, desarrolladores e inversionistas de toda la región evaluaron proyectos en más de diez categorías que abarcaron activos de diversa escala, tecnologías innovadoras y procesos de reconversión urbana.

Entre decenas de postulaciones, Rivana Etapa 2 sobresalió por su integración entre arquitectura, espacio público y una visión de ciudad orientada al futuro.

El proyecto compitió con iniciativas emblemáticas como Ezalia Office Lofts en Santo Domingo, IQ Oficinas en Perú, Torre Emblema en El Salvador y Conecta 80 en Bogotá. S

u designación como ganador evidencia el papel que ha jugado en la llegada de multinacionales y en el fortalecimiento del clima de negocios de la capital antioqueña.

“Medellín merecía un espacio a la altura de su talento y su espíritu innovador”, afirmó Adriana Hurtado, directora ejecutiva de inversiones inmobiliarias de Credicorp Capital, quien destacó que este premio reafirma la visión de convertir a Rivana en el nuevo epicentro corporativo de la ciudad.

Los detalles del proyecto que rompió esquemas en los GRI Awards

De acuerdo con Rafael Londoño, presidente de QBO Constructores, el proyecto nació tras identificar una oportunidad singular: desarrollar un complejo dentro de un plan parcial de más de 60.000 m² en una zona plana de Medellín con una conectividad privilegiada.

Ubicado en el corredor Industriales, junto al río Medellín, Rivana Business Park es el desarrollo de uso mixto más importante actualmente en Antioquia. Sus más de 230.000 m² integran oficinas, comercio, hotelería y servicios diseñados por equipos de arquitectos nacionales e internacionales.

La propuesta combina arquitectura de vanguardia, un amplio espacio público y criterios de sostenibilidad que fortalecen la estructura urbana del sector y elevan la calidad del entorno empresarial.