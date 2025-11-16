Ciudadano en Estados Unidos ganó 980 millones de dólares con un solo boleto de lotería

Un solo boleto de la afamada lotería, Mega Millions, vendido en el estado de Georgia, Estados Unidos, acertó los seis números del sorteo del viernes por la noche, reclamando un asombroso premio mayor estimado en 980 millones de dólares.

Este monumental premio no solo pone fin a una prolongada racha de sorteos sin un ganador principal, sino que también se consolida como uno de los premios de lotería más grandes en la historia del país.

El sorteo, que tuvo lugar el viernes 14 de noviembre de 2025, había generado una intensa expectación a nivel nacional. Tras 39 sorteos consecutivos sin que nadie acertara la totalidad de la combinación ganadora, el pozo acumulado había crecido hasta rozar la cifra de los mil millones de dólares, atrayendo a millones de jugadores que compraron boletos con la esperanza de convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana.

La combinación de números ganadores anunciada fue: 1, 8, 11, 12, 57 y la Mega Ball dorada 7.

Histórico premio ganado en la lotería

Según la información proporcionada por las autoridades de la lotería, se trata del mayor premio jamás pagado a un solo ganador en la historia de Georgia, superando un récord anterior de Powerball. A nivel nacional, este premio se posiciona como el octavo jackpot más grande en la historia del juego Mega Millions.

El ganador tenía la opción de recibir la totalidad del monto publicitado de 980 millones de dólares a través de pagos anuales escalonados durante 30 años (la opción de anualidad), o puede optar por un pago único en efectivo, cuyo valor actual estimado asciende a unos 452.2 millones de dólares antes de las retenciones de impuestos federales y estatales.

Esta elección representa el primer gran dilema para el nuevo multimillonario, ya que ambas opciones están sujetas a una considerable tributación. En Georgia, por ejemplo, la tasa estatal sobre los premios de lotería es del 5.75%, además de las deducciones federales.

A pesar de que solo un boleto se llevó el gran premio, el sorteo dejó a otros afortunados. Por ejemplo, se informó de un boleto vendido en Michigan que acertó los cinco números blancos y, con la opción de multiplicador activada, ganó un premio de 3 millones de dólares.

Además, otros 22 boletos a nivel nacional acertaron cuatro números blancos y la Mega Ball, ganando premios individuales de 20.000 dólares.