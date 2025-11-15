CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 15 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 15 de noviembre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
09:30 p. m.
La Lotería de Boyacá volvió a emocionar a miles de colombianos con su más reciente sorteo realizado este miércoles 15 de noviembre de 2025, una de las loterías más queridas y tradicionales del país.

Con premios que superan los miles de millones de pesos, esta noche se conoció al nuevo afortunado ganador del premio mayor, así como a los números favorecidos en las diferentes categorías.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 15 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá fue el XXXX de la serie XXX, con un premio de $15.000 millones de pesos.

El sorteo se llevó a cabo sobre las 10:50 de la noche, en una jornada que reunió la expectativa de jugadores de todo el país, especialmente de quienes apuestan por sus números de la suerte cada semana.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entregó múltiples premios secundarios, entre ellos secos millonarios y aproximaciones que van desde los $50 millones hasta los $5 millones, distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Todos los resultados pueden verificarse en el sitio oficial de la Lotería de Boyacá, en redes sociales o en medios de comunicación como Noticias RCN.

Una tradición que sigue cambiando vidas

Con más de 100 años de historia, la Lotería de Boyacá continúa siendo una de las más confiables del país. Cada semana reparte millonarios premios, pero también destina un importante porcentaje de sus ganancias al sector salud del departamento.

El juego, supervisado por Coljuegos, permite comprar billetes físicos y electrónicos, lo que facilita la participación desde cualquier rincón de Colombia.

