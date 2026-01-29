CANAL RCN
Economía

¿Cómo aplicar a las 1.100 vacantes de empleo de la DIAN? Sueldos para profesionales de $17 millones

Ofertas de empleo en la DIAN: cómo postularse, fechas, cargos y cuáles son los salarios ofrecidos.

convocatoria dian empleo 2026 profesionales tecnicos asistentes
Foto: captura pantalla DIAN

Noticias RCN

enero 29 de 2026
04:03 p. m.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitaron formalmente el proceso de inscripción para el proceso de selección.

Esta convocatoria busca proveer más de 1.100 empleos en diversas regiones de Colombia, ofreciendo estabilidad laboral y remuneraciones altamente competitivas.

Cualquier ciudadano colombiano mayor de edad que cumpla con los perfiles requeridos podrá postularse hasta el próximo 6 de febrero de 2026.

Los cargos disponibles abarcan los niveles asistencial, técnico y profesional, con una oferta salarial que inicia en los $4.100.000 y asciende hasta los $17.600.000 para profesionales.

Trabajos con la DIAN bien remunerados en Colombia

El concurso de méritos destaca por su inclusión, siendo el primero en reservar el 7 % de sus vacantes para personas con discapacidad, población que ya adelantó una fase de inscripción previa.

Vacantes DIAN
Foto: DIAN

Para la modalidad abierta, las plazas se distribuyen de la siguiente manera:

  • Profesional: 755 vacantes.
  • Técnico: 308 vacantes.
  • Asistencial: 79 vacantes.

Dentro de esta oferta, resalta una gran oportunidad para el relevo generacional: existen 276 vacantes destinadas al primer empleo, ideales para jóvenes o personas sin experiencia previa que deseen ingresar al sector público.

Las áreas de conocimiento requeridas son amplias e incluyen Derecho, Economía, Administración, Contaduría, diversas Ingenierías, Psicología, Comunicación Social, entre otras.

Es fundamental aclarar que estos empleos pertenecen a la planta administrativa de la DIAN y son independientes de convocatorias realizadas en años anteriores.

Cómo inscribirse a las vacantes de empleo de la DIAN

El proceso se realiza exclusivamente de forma digital. Los interesados deben acceder a la plataforma SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). Es importante recordar que cada aspirante puede aplicar solo a una vacante en todo el proceso.

Para formalizar la participación, se deben cancelar los derechos de inscripción, cuyos valores para este año son:

  • Niveles técnico y asistencial: $58.400.
  • Nivel profesional y asesor: $87.550.

El pago puede efectuarse en sucursales de Bancolombia o mediante canales electrónicos como PSE. Una vez realizado el abono, el aspirante debe regresar a SIMO para validar el pago y hacer clic en el botón "Inscripción" para quedar oficialmente registrado.

Se recomienda no dejar este trámite para el último día para evitar congestiones en el sistema.

