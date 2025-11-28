Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025

La educación superior en Colombia ha tenido novedades recienres gracias a la más reciente edición del Ranking U-Sapiens 2025-2 de la firma Sapiens Research.

Este informe, que clasifica a las Instituciones de Educación Superior (IES) según su desempeño en investigación, producción científica, programas de posgrado activos y grupos de investigación categorizados, ha revelado movimientos significativos en el top de las mejores 30 universidades del país, desafiando la tradicional hegemonía.

Mejores universidades del país según U- Sapiens

El ranking U-Sapiens 2025-2 destaca la inamovible fortaleza de las universidades públicas en el ámbito de la investigación. La Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) y la Universidad de Antioquia (Medellín) se consolidan, una vez más, en las posiciones 1 y 2, respectivamente, gracias a su robusta infraestructura de investigación, un alto número de grupos categorizados y una impresionante oferta de maestrías y doctorados activos, siendo la Nacional la líder en doctorados con 37 programas.

El cambio más comentado se dio en el tercer y cuarto lugar, que ha visto variaciones a lo largo de las ediciones del ranking de 2025. En una de las versiones, la Universidad del Valle (Cali) logró acercarse a Los Andes, demostrando la capacidad de las IES regionales para competir al más alto nivel.

El estudio indicó que para medir a todas la universidades, se tuvo en cuenta las mediciones de entidades extranjeras (clasificación Carnegie) que revisa datos con enfoque en la cantidad de doctorados, mestrías, énfasis, pregrado y especializaciones en las áreas ofertadas por las instituciones.

Las primeras 10 posiciones están dominadas por una mezcla de instituciones públicas y privadas, con fuerte presencia en Bogotá y Medellín, pero con importantes inclusiones regionales:

Universidad Nacional de Colombia Bogotá (150 puntos) Universidad de Antioquia (126 puntos) Universidad de los Andes (81 puntos) Universidad del Valle (79 puntos) Universidad Javeriana (71 puntos) Universidad Nacional de Colombia Medellín (55 puntos) Universidad Industrial de Santander (52 puntos) Universidad Pontificia Bolivariana (46 puntos) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC (43 puntos) Universidad del Norte (42 puntos)

Instituciones como la UPTC en Tunja, la UIS en Bucaramanga y la Universidad del Norte en Barranquilla, se afianzan en el top 10, señalando el crecimiento de centros de excelencia fuera del eje central.