Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades del país antes del cierre de 2025
Conozca cuáles son las mejores instituciones educativas en el país.
Noticias RCN
11:40 a. m.
La educación superior en Colombia ha tenido novedades recienres gracias a la más reciente edición del Ranking U-Sapiens 2025-2 de la firma Sapiens Research.
Este informe, que clasifica a las Instituciones de Educación Superior (IES) según su desempeño en investigación, producción científica, programas de posgrado activos y grupos de investigación categorizados, ha revelado movimientos significativos en el top de las mejores 30 universidades del país, desafiando la tradicional hegemonía.
Mejores universidades del país según U- Sapiens
El ranking U-Sapiens 2025-2 destaca la inamovible fortaleza de las universidades públicas en el ámbito de la investigación. La Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) y la Universidad de Antioquia (Medellín) se consolidan, una vez más, en las posiciones 1 y 2, respectivamente, gracias a su robusta infraestructura de investigación, un alto número de grupos categorizados y una impresionante oferta de maestrías y doctorados activos, siendo la Nacional la líder en doctorados con 37 programas.
El cambio más comentado se dio en el tercer y cuarto lugar, que ha visto variaciones a lo largo de las ediciones del ranking de 2025. En una de las versiones, la Universidad del Valle (Cali) logró acercarse a Los Andes, demostrando la capacidad de las IES regionales para competir al más alto nivel.
El estudio indicó que para medir a todas la universidades, se tuvo en cuenta las mediciones de entidades extranjeras (clasificación Carnegie) que revisa datos con enfoque en la cantidad de doctorados, mestrías, énfasis, pregrado y especializaciones en las áreas ofertadas por las instituciones.
Las primeras 10 posiciones están dominadas por una mezcla de instituciones públicas y privadas, con fuerte presencia en Bogotá y Medellín, pero con importantes inclusiones regionales:
- Universidad Nacional de Colombia Bogotá (150 puntos)
- Universidad de Antioquia (126 puntos)
- Universidad de los Andes (81 puntos)
- Universidad del Valle (79 puntos)
- Universidad Javeriana (71 puntos)
- Universidad Nacional de Colombia Medellín (55 puntos)
- Universidad Industrial de Santander (52 puntos)
- Universidad Pontificia Bolivariana (46 puntos)
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC (43 puntos)
- Universidad del Norte (42 puntos)
Instituciones como la UPTC en Tunja, la UIS en Bucaramanga y la Universidad del Norte en Barranquilla, se afianzan en el top 10, señalando el crecimiento de centros de excelencia fuera del eje central.