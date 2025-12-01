CANAL RCN
Las universidades en Colombia donde los egresados consiguen más trabajo: vea el top 10

El ranking QS 2026 reveló las universidades de Colombia con mayor empleabilidad. Los Andes, la Nacional y la Javeriana lideran el top 10.

Foto: Universidad Nacional

noviembre 12 de 2025
07:36 p. m.
El acceso al mercado laboral es uno de los principales retos para los profesionales recién graduados, y elegir una universidad con buena reputación ante los empleadores puede marcar la diferencia.

En su más reciente publicación, Quacquarelli Symonds (QS), compañía internacional especializada en educación superior, reveló su ranking América Latina & Caribe 2026, destacando las universidades colombianas cuyos egresados cuentan con mayores oportunidades laborales.

Los Andes y la Nacional lideran en empleabilidad en Colombia

De acuerdo con el informe, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia encabezan el listado nacional, ambas con una puntuación perfecta de 100 puntos en empleabilidad, lo que refleja la alta valoración que las empresas otorgan a sus egresados en procesos de contratación.

En tercer lugar se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana, con 99,6 puntos, consolidándose como una de las instituciones privadas con mejor reputación laboral en el país.

Cabe recordar que el ranking QS evalúa factores como la reputación académica, la red internacional de investigación, el porcentaje de docentes con doctorado y, de manera especial, la reputación entre empleadores, es decir, cuánto valoran las empresas a los egresados de cada universidad cuando contratan.

Las universidades con más empleabilidad en Colombia

El listado completo muestra que Bogotá concentra la mayoría de instituciones con alto nivel de empleabilidad:

  1. Universidad de los Andes (Bogotá) – 100 puntos
  2. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – 100 puntos
  3. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 99,6 puntos
  4. Universidad de La Sabana (Bogotá) – 92,8 puntos
  5. Universidad Externado de Colombia (Bogotá) – 92,8 puntos
  6. Universidad del Rosario (Bogotá) – 91,5 puntos
  7. Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos
  8. Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos
  9. Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) – 72,8 puntos
  10. Universidad del Norte (Barranquilla) – 66,6 puntos.Este resultado confirma el peso que tiene la formación universitaria en la inserción laboral, y cómo algunas instituciones colombianas han logrado consolidar vínculos sólidos con el sector empresarial.
