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Alcalde de Medellín se pronuncia sobre la crítica situación de EPM y Afinia: “Pagando los platos rotos”

La crisis financiera está llevando a que las transferencias de EPM a Medellín se reduzcan considerablemente en el presupuesto de 2027.

Alcalde Federico Gutiérrez sobre situación de Afinia.
Alcalde Federico Gutiérrez sobre situación de Afinia. Foto: Afinia | Alcaldía de Medellín.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
11:01 a. m.
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A través de redes sociales, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la crítica situación financiera de EPM por la filial Afinia.

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Gutiérrez dijo que “EPM y Medellín están pagando los platos rotos como resultado de la corrupción de los hermanos Quintero y del gobierno anterior (el del expresidente Gustavo Petro) con Afinia”.

¿Qué está pasando con Afinia y EPM?

Afinia es la filial de EPM que presta el servicio en el Caribe. El concejal Alejandro de Bedout dio a conocer que las transferencias estaban proyectadas para que sean entre 2.8 y 3 billones de pesos. Sin embargo, hubo una caída hasta quedar en 1.5 billones de pesos, lo que se traduciría en un recorte de la mitad del valor inicial.

Las cifras parten del presupuesto para 2027 por 12.1 billones de pesos. “Se cubren todos los programas y proyectos del plan de desarrollo, pero vemos que hay una disminución en las transferencias de EPM”, expuso al mencionar que ha influido el fenómeno de El Niño en la venta de energía.

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No obstante, recalcó que el principal problema es el negocio con Afinia: “Ahora, Medellín está pagando el alto costo de todas las pérdidas que está generando diarias la empresa en el Caribe”. El cabildante dijo que la administración distrital entonces tendría que endeudarse.

Los efectos del fenómeno de El Niño

Sobre esto, el alcalde dijo que el negocio con Afinia fue “la peor decisión que ha tomado EPM en toda su historia”.

“Se suma a esta crisis que afectaría los resultados de EPM este año y, por ende, las transferencias de EPM a Medellín”, precisó al mencionar que ese negocio corresponde a más del 80 % del balance y, teniendo en cuenta los efectos producto de la variación meteorológica, la sequía influye negativamente.

EPM pierde $ 1.5 billones al año por culpa de los corruptos del gobierno anterior (…) EPM está sosteniendo el sistema energético de Colombia; de lo contrario, no solamente se apagaría la costa, sino el país.

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