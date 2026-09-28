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¿Qué pasa con las mesadas no reclamadas en Colpensiones? Conozca los plazos

Esto ocurre en Colpensiones cuando no se retira una mesada.

Foto: Colpensiones.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 28 de 2026
02:31 p. m.
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Para un jubilado o su familia, el ingreso mensual de la pensión representa mucho más que un recurso económico; es el fruto de toda una vida de trabajo y la base de su tranquilidad y sustento diario. Por esta razón, cuando por motivos de enfermedad, trámites o imprevistos una mesada se queda sin reclamar, surge una profunda angustia sobre el futuro de ese dinero.

Lo primero y más importante que se debe transmitir con absoluta tranquilidad es que el derecho a la pensión es imprescriptible. La condición de pensionado no se pierde jamás por el hecho de dejar acumular o no cobrar un giro en una fecha determinada.

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El Estado y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) reconocen que el estatus de jubilado es un derecho adquirido inquebrantable. Ninguna circunstancia administrativa puede despojar a una persona de su pensión de la noche a la mañana únicamente por un pago no retirado.

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, las mesadas causadas y no cobradas prescriben en un término de tres años. Esto significa que si un pago específico transcurre por más de 36 meses sin ser reclamado y no se ha realizado ninguna gestión para interrumpir el plazo, el titular pierde legalmente la facultad de exigir ese dinero retroactivo, el cual regresa al sistema.

¿Por qué se suspenden los pagos y qué ocurre en la práctica?

Cuando el banco aliado registra que una mesada no fue retirada dentro del periodo estipulado, el dinero es devuelto a Colpensiones de manera automática. Si esta situación se repite durante varios meses consecutivos, la entidad activa un protocolo de precaución y procede a la suspensión temporal del pago.

Esta medida no busca castigar al pensionado, sino cumplir con un deber de control fiscal: verificar que el titular se encuentre con vida y que no existan irregularidades o fraudes con los recursos públicos.

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Lamentablemente, en la práctica, muchos adultos mayores se ven afectados por barreras de movilidad o falta de información, lo que agrava su vulnerabilidad emocional al ver bloqueados sus ingresos repentinamente.

¿Qué camino tomar ante esta situación?

Si usted o un familiar cercano enfrentan la retención o acumulación de mesadas, es vital actuar con serenidad y prontitud mediante las siguientes recomendaciones:

  • Verifique el motivo exacto de la devolución del dinero. En muchos casos, se debe a una actualización pendiente de datos de contacto o de la cédula.
  • Compruebe que el proceso de supervivencia esté al día, ya que es el requisito principal para la reactivación de los pagos suspendidos.
  • Radique un requerimiento para rescatar los dineros acumulados antes de que se cumpla el umbral crítico de los tres años de prescripción.
  • Si el titular ha fallecido y existían mesadas pendientes de cobro, los familiares con derecho pueden iniciar el trámite de sustitución pensional y reclamar los valores causados hasta el momento del deceso.
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