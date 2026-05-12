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Dólar en Colombia se disparó y hoy, 12 de mayo, alcanzó precio que no se veía hace meses

El dólar en Colombia volvió a subir este 12 de mayo de 2026 y alcanzó un precio que no se veía desde marzo. Así quedó la TRM y el comportamiento de la divisa.

Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 8 de mayo, y alcanzó máximo de más de un mes
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:37 a. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos importantes este martes 12 de mayo de 2026 y alcanzó un valor que no se veía desde hace más de dos meses.

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La divisa estadounidense abrió la jornada con tendencia al alza y se mantuvo por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), generando atención entre inversionistas, importadores y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la moneda.

Según los datos oficiales del mercado cambiario, el dólar abrió en $3.769,49, lo que representó un incremento de $19,49 frente a la TRM del día, fijada en $3.759.

Durante la jornada, la moneda registró un precio mínimo de $3.767 y un máximo de $3.770,95, consolidando así una subida importante frente a los últimos días.

Dólar en Colombia alcanzó cifra no vista desde marzo

El comportamiento del dólar llamó la atención porque alcanzó su nivel más alto desde el pasado 9 de marzo de 2026, algo que no ocurría desde hace más de dos meses.

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Frente al día anterior, la moneda estadounidense subió $11,9, equivalente a un aumento del 0,32 %. Además, comparado con la misma fecha de la semana pasada, el dólar aumentó 1,39 %, es decir, cerca de $51.

La diferencia también es significativa frente al mes anterior. En comparación con abril, la divisa se incrementó 3,51 %, lo que representa un aumento cercano a $127.

Así se movió el dólar durante la jornada de hoy, 12 de mayo

La sesión cambiaria mostró un mercado con poca volatilidad, aunque con tendencia alcista desde el inicio de operaciones.

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Al cierre se registraron cuatro transacciones por un monto cercano a US$1 millón, mientras que los analistas continúan atentos al comportamiento internacional de la moneda estadounidense y a los movimientos económicos globales que podrían seguir impactando el precio del dólar en Colombia durante las próximas semanas.

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