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Habrá nuevo cobro en conjuntos de Bogotá: ¿A qué propietarios aplicaría la norma del Distrito?

Este cambio podría representar una nueva obligación tributaria para algunos propietarios.

Administración en conjuntos residenciales.
Foto: diseñado por ChatGPT

Mateo Alfonso Rey

octubre 26 de 2026
02:38 p. m.
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Los ciudadanos que residen o poseen bienes bajo el régimen de propiedad horizontal en Bogotá enfrentan un nuevo panorama tributario. Una nueva normativa marco del Distrito abre la posibilidad de aplicar un cobro adicional a ciertos inmuebles ubicados en conjuntos residenciales, edificios de departamentos y complejos de uso mixto.

Esta medida ha encendido las alarmas entre copropietarios y administradores de edificios en la capital colombiana, quienes buscan determinar si la norma impactará directamente el valor del impuesto predial o la facturación tributaria de sus inmuebles.

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¿A quiénes aplicaría el nuevo cobro tributario en Bogotá?

Aunque el anuncio afecta de manera general a los inmuebles en régimen de propiedad horizontal, la norma distrital no aplicará de forma homogénea a todos los predios de la ciudad. La obligación dependerá del cumplimiento de variables específicas como la clasificación catastral, el uso del suelo y el avalúo del inmueble.

Entre los inmuebles sujetos a revisión se destacan:

  • Apartamentos y casas residenciales: La aplicación del cobro se condicionará al estrato socioeconómico, el avalúo catastral y la destinación principal del predio.
  • Locales comerciales y oficinas en conjuntos: Los predios destinados a actividades económicas o de uso mixto dentro de copropiedades tendrán un tratamiento tributario diferenciado.}
  • Bienes de Interés Cultural (BIC): La normativa incluye disposiciones especiales para inmuebles declarados patrimonio cultural, los cuales podrían contar con exenciones parciales o regímenes específicos.

La Secretaría Distrital de Hacienda recomienda a la ciudadanía verificar periódicamente la cédula catastral y el uso registrado del predio para evitar sorpresas al momento de la liquidación del impuesto.

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Factores clave para determinar si su predio debe pagar

En primer lugar, el uso y la destinación del inmueble, ya que la normativa distingue con precisión los espacios dedicados únicamente a vivienda de aquellos enfocados en actividades comerciales, de servicios o de uso dotacional.

En segundo lugar, la ubicación y estratificación del predio, dado que el valor de las tarifas y sobretasas suele depender de la zona geográfica de la ciudad y del estrato socioeconómico correspondiente.

Finalmente, los regímenes de exención aplicables, puesto que ciertas propiedades con características específicas o destinadas a labores comunitarias o culturales pueden acceder a beneficios, alivios o exclusiones tributarias.

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