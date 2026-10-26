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Tarifa de energía de Air-e aumenta a $936 por kilovatio en Barranquilla: ¿Desde cuándo?

El incremento del 7% supera la inflación anual y representa un nuevo golpe económico para los usuarios del servicio energético.

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
02:01 p. m.
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Los usuarios de la empresa de energía Air-e en Barranquilla enfrentan un nuevo incremento en sus facturas de electricidad.

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A partir de noviembre, el precio del kilovatio pasó de $873 a $936, lo que representa un aumento del 7% que supera la inflación anual del país.

El ajuste tarifario, que ya se refleja en las facturas del mes de noviembre, ha generado malestar entre los usuarios, quienes señalan que cada vez es más difícil para las familias costear el servicio básico de electricidad.

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Este incremento se suma a la preocupación por las multas adicionales que impone la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cuando los usuarios exceden el consumo establecido.

"Nos aplican un aumento desde $873 el kilovatio a $936, 7% de aumento, es decir, la inflación de todo un año, más de la inflación de un año", explicó Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos.

La reacción de los usuarios afectados no se hizo esperar y expresaron su preocupación ante la llegada de la Navidad:

¿Y con qué fuerza voy a pagar yo la luz? ¿Con luces de navidad? No puedo con los tres foquitos que pago $1.200.000. Ahora con luces de navidad. Es una locura. Yo personalmente no voy a colocar Navidad.

El impacto económico es especialmente sensible para hogares con consumos básicos. Otra usuaria dijo: "Yo vivo sola con mi hija y mi factura de la luz llega en 200.000 pesos y solamente tenemos el abanico, el cargador".

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El impacto del aumento de las tarifas de energía eléctrica

El incremento ocurrió en menos de un mes y afecta directamente el presupuesto familiar de miles de hogares en la capital del Atlántico.

Los usuarios no solo deben asumir el costo del kilovatio más elevado, sino también las posibles sanciones económicas por exceder los límites de consumo establecidos por la regulación vigente.

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