¿Cómo hacer que su idea se convierta en un negocio rentable?: cinco lecciones clave

Estas son las fórmulas que deberían aplicar los negocios para expandir su potencial.

Negocio rentable
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
08:37 a. m.
El ecosistema de emprendimiento en Colombia está en plena expansión: más de 2.126 negocios tecnológicos ya funcionan en el país, un 24 % más que el año anterior, según el Colombia Tech Report 2024.

La mayoría se concentran en Bogotá, seguida por Medellín y Cali, y los sectores más activos son las finanzas digitales, el software empresarial y la salud en línea.

Negocio en Colombia se ha convertido en un 'boom' y ha tenido importante crecimiento
En medio de este panorama Juan Luis Auccatoma, un inversionista y emprendedor latinoamericano reconocido por haber convertido su empresa Whaticket en un caso de éxito, compartió algunas lecciones que pueden servir a cualquier persona que quiera emprender en el país.

Cinco claves que pueden impulsar su negocio

  • Validar antes de pedir inversión: muchos emprendedores buscan dinero antes de saber si la gente realmente quiere su producto, entonces el primer paso siempre debe ser probar la idea con clientes reales.
  • Hacer que cada peso cuente: el dinero por sí solo no hace crecer un negocio. Lo que marca la diferencia es usarlo para conseguir ventas y aumentar la base de clientes.
  • Medir resultados con datos claros: un negocio que muestre cifras de ventas, usuarios o crecimiento tiene muchas más posibilidades de escalar.
  • Pensar más allá de Colombia: en lugar de limitarse al mercado local, la recomendación es diseñar el negocio con miras a Latinoamérica. Pensar en grande desde el inicio.
  • Rodearse de experiencia real: buscar acompañamiento estratégico de personas que ya han recorrido el mismo camino.

¿Qué retos y oportunidades tienen los emprendedores en Colombia?

Según el inversionista, el país tiene los ingredientes necesarios para convertirse en un referente de innovación en América Latina: talento joven, costos competitivos y un ecosistema que cada vez se conecta más con inversionistas extranjeros.

Ciudad de Colombia se posiciona como destino líder para encuentros y viajes de negocios
Sin embargo, reconoce obstáculos como la dificultad para acceder a capital temprano, la burocracia que retrasa los procesos y la salida de profesionales hacia otros países.

A pesar de estos retos, asegura que Colombia está en capacidad de ver surgir en los próximos cinco años empresas de talla internacional, conocidas como “unicornios”, valoradas en más de mil millones de dólares.

