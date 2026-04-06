Exministro critica impuesto al patrimonio a empresas y advierte crisis fiscal para el próximo gobierno

En medio del inicio del cobro del impuesto al patrimonio para empresas en Colombia, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lanzó una fuerte advertencia sobre la medida y el panorama fiscal del país.

Este tributo, que aplica a compañías nacionales y extranjeras con patrimonios superiores a $10.400 millones, comenzó a pagarse en abril y tendrá una segunda cuota entre mayo y junio. Sin embargo, para Ocampo, su implementación sobre personas jurídicas carece de justificación económica.

“No tiene sentido económico”

El exjefe de la cartera de Hacienda fue enfático en señalar que este tipo de impuesto debería recaer únicamente sobre personas naturales, como ocurrió en la reforma tributaria de 2022 que él mismo lideró.

Según explicó, gravar a las empresas con un impuesto adicional al patrimonio no genera un efecto redistributivo y, además, se suma a una carga tributaria ya elevada.

“Otro problema es que el impuesto de renta de las empresas en Colombia es del 35%, una de las tasas más altas del mundo. Agregarle un impuesto al patrimonio, que además no depende de la capacidad de pago en un año específico, no tiene sentido”, sostuvo.

Ocampo también recordó que este tipo de medidas han sido excepcionales en la historia tributaria del país y que su legalidad está actualmente bajo revisión en las altas cortes.

Alerta por crisis fiscal

Más allá del debate tributario, el exministro encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas. A su juicio, el país se encamina hacia una “crisis fiscal profunda” que heredará el próximo gobierno.

El economista advirtió que el crecimiento de la deuda y, especialmente, el peso de los intereses, están comprometiendo una porción significativa de los ingresos del Estado.

Esto, explicó, limita la capacidad del gobierno para financiar programas sociales, inversión en infraestructura e incluso sectores clave como la defensa.

Frente a este escenario, Ocampo insistió en que el camino no debe centrarse únicamente en aumentar impuestos, sino en tomar decisiones estructurales sobre el gasto público.

“El gobierno tiene que pensar primero en recortes de gasto si quiere evitar trasladarle un problema fiscal tan grave a la próxima administración”, concluyó.

El debate sobre el impuesto al patrimonio y la sostenibilidad fiscal sigue abierto, mientras expertos coinciden en la necesidad de ajustes urgentes para estabilizar las cuentas del país.