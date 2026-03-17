MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números que entregaron $250 millones

El juego de azar MiLoto volvió a entregar un premio mayor en Colombia. En el sorteo número 502, realizado el lunes 16 de marzo de 2026, un afortunado apostador acertó las cinco balotas y se quedó con un acumulado de 250 millones de pesos, una cifra que venía creciendo durante varios sorteos.

La combinación ganadora estuvo conformada por los números 02, 03, 05, 07 y 31. Gracias a esta jugada, un único participante logró acertar todos los números y se adjudicó el premio de primera categoría. Además, el sorteo dejó un total de 13.277 ganadores en diferentes categorías, con una premiación global que alcanzó los 340.467.850 pesos.

Tras la entrega del premio mayor, el acumulado para el próximo sorteo quedó establecido en 120 millones de pesos, lo que vuelve a despertar el interés de miles de jugadores en todo el país.

Números ganadores del MiLoto y cuántos ganadores dejó el sorteo

El resultado del sorteo 502 confirma nuevamente la popularidad de este juego entre los colombianos. Los números que definieron al nuevo millonario fueron 02, 03, 05, 07 y 31, una combinación que solo un apostador logró acertar en su totalidad.

De acuerdo con la información oficial del juego, además del ganador del premio mayor, miles de participantes lograron premios menores. Estos se reparten dependiendo de la cantidad de números acertados en cada apuesta.

¿Qué es MiLoto y cómo jugar este popular juego en Colombia?

El MiLoto es un juego de suerte administrado por Baloto, que nació como una alternativa más económica frente al Baloto tradicional. Su atractivo principal es que permite participar con apuestas relativamente bajas y con premios que pueden superar los cientos de millones de pesos.

Para jugar, los participantes deben escoger cinco números del 1 al 39. Esto puede hacerse de forma manual, seleccionando cada número, o mediante la opción automática conocida como "azar", donde el sistema elige la combinación al azar.

La apuesta tiene un valor aproximado de 4.000 pesos y puede adquirirse en puntos autorizados de Baloto, corresponsales o plataformas digitales. Los sorteos se realizan normalmente los miércoles y sábados en la noche.

Si un jugador gana, los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben cobrarse presentando el tiquete original y el documento de identidad en las sedes correspondientes.