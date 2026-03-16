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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de marzo

Super Astro Sol hoy lunes 16 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de marzo
Foto: redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
01:50 p. m.
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El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y cada día miles de personas esperan conocer si su número y signo zodiacal coincidieron con la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y signo ganador hoy sábado 14 de marzo de 2026
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Este chance se juega de lunes a sábado y ofrece premios que pueden llegar hasta 42.000 veces el valor apostado si se acierta la combinación completa.

Para este lunes 16 de marzo, muchos apostadores estuvieron pendientes del resultado del sorteo que se realiza en horas de la tarde y que suele transmitir sus resultados a través de canales autorizados y plataformas digitales.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,16 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este lunes 16 de marzo dejó como combinación ganadora el número XXXX junto con el signo zodiacal XXXX.

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy viernes 13 de marzo de 2026
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Este resultado corresponde al sorteo que se juega diariamente en Colombia y que premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo del zodiaco seleccionado al momento de hacer la apuesta.

Los premios pueden variar dependiendo del tipo de coincidencia. Por ejemplo, si un jugador logra acertar el número completo y el signo zodiacal, puede obtener el premio mayor del sorteo. También existen premios menores para quienes aciertan algunas cifras o el signo.

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy jueves 12 de marzo de 2026
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El Super Astro Sol continúa siendo una de las modalidades más jugadas dentro del chance en el país, ya que combina la suerte de los números con los signos del zodiaco.

Cómo jugar al Super Astro Sol en Colombia
El juego consiste en elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado alrededor de las 4:00 p. m., por lo que los apostadores pueden consultar el resultado oficial poco después de la transmisión.

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