Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de marzo

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y cada día miles de personas esperan conocer si su número y signo zodiacal coincidieron con la combinación ganadora.

Este chance se juega de lunes a sábado y ofrece premios que pueden llegar hasta 42.000 veces el valor apostado si se acierta la combinación completa.

Para este lunes 16 de marzo, muchos apostadores estuvieron pendientes del resultado del sorteo que se realiza en horas de la tarde y que suele transmitir sus resultados a través de canales autorizados y plataformas digitales.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,16 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este lunes 16 de marzo dejó como combinación ganadora el número XXXX junto con el signo zodiacal XXXX.

Este resultado corresponde al sorteo que se juega diariamente en Colombia y que premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo del zodiaco seleccionado al momento de hacer la apuesta.

Los premios pueden variar dependiendo del tipo de coincidencia. Por ejemplo, si un jugador logra acertar el número completo y el signo zodiacal, puede obtener el premio mayor del sorteo. También existen premios menores para quienes aciertan algunas cifras o el signo.

El Super Astro Sol continúa siendo una de las modalidades más jugadas dentro del chance en el país, ya que combina la suerte de los números con los signos del zodiaco.

Cómo jugar al Super Astro Sol en Colombia

El juego consiste en elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado alrededor de las 4:00 p. m., por lo que los apostadores pueden consultar el resultado oficial poco después de la transmisión.