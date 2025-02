Pilas: usuaria de Bancolombia alerta con estafa que vacía las cuentas de los clientes

Con el avance de la tecnología, son cientos de casos los que se conocen a diario en Colombia sobre nuevas modalidades de estafa que sacan el dinero de miles de ciudadanos.

En las últimas horas, mediante las redes sociales, una usuaria dio a conocer una nueva modalidad de robo donde los delincuentes envían códigos desde la página web de la sucursal de Bancolombia para hurtar datos y dinero.

Así funciona la estafa

La mujer, quien hizo la denuncia, relató que el modus operando es de la siguiente manera: En primera medida, llaman al celular y un joven muy bien hablado se presenta con el mismo guion que tienen los funcionarios cuando uno llama a seguridad, bloqueos y demás: 'Lo estamos llamando de seguridad y bloqueos Bancolombia, como se encuentra el día de hoy'", contó.

Luego de ello, el delincuente le cuenta a la usuaria que desde la aplicación realizaron una transferencia de 400 mil pesos desde un dispositivo "inusual".

Al conocer esto, la usuaria aseguró que no hizo ninguna transferencia.

"Me dice que anote el número de verificación para proceder y me dicta: treinta y cuatro. Cincuenta y seis. Setenta y ocho. Guión al medio cero uno [345678-01]. Para detectar que tan despistado está uno en ese momento. Yo no me la pillo", contó.

Luego de ello, el estafador le indicó que revisará el correo para que corrobore la veracidad de este, el cual es una verificación de usuario.

La estafa se realiza cuando el usuario lee detenidamente el correo (donde indica el usuario) que se le acaba de enviar, lo cual es aprovechado por el delincuente.

La denunciante explicó que en el proceso le pidieron digital la clave en el teclado tal cual como te lo piden en una llamada real. "Todo el proceso es exacto. En este punto solo les falta el usuario para entrar a mi app y poder hacer y deshacer".

Recomendaciones para evitar estafas