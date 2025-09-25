América Latina se posiciona con el 60% de energía verde y las redes eléctricas más limpias del mundo

América Latina se posiciona como una potencia en la transición energética global. Lejos de ser una promesa lejana, la electrificación es una realidad contundente que sitúa a la región a la vanguardia de la sostenibilidad.

Estudios de Statista revelaron un dato impresionante: la región produce el 60% de su electricidad a partir de fuentes renovables, ostentando una de las redes eléctricas más limpias del mundo.

Esta cifra, impulsada principalmente por la energía hidroeléctrica, junto con el crecimiento de la eólica y solar, demuestra el compromiso de la región con un futuro más verde y eficiente.

La electrificación, que implica reemplazar combustibles fósiles por electricidad en procesos y máquinas, es crucial para combatir el cambio climático.

En la COP28 (2023), se acordó triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, una meta en la que América Latina ya contribuye significativamente.

Andrew Hammond, Gerente de Marketing de Producto del equipo de Energía Renovable de Panduit, destacó que la innovación tecnológica es clave para esta rápida transformación.

Las mejoras en baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento hacen que la transición sea no solo viable, sino estratégica para las empresas.

¿Cómo se convierte la energía limpia en una ventaja competitiva en la región?

Según BNamericas, la región está desarrollando cerca de 1.800 proyectos de energía renovable, atrayendo más de 113 mil millones de dólares en inversión.

Esta tendencia no solo responde a objetivos ambientales, sino que también ofrece beneficios económicos tangibles.

Adoptar sistemas electrificados mejora la eficiencia energética, reduciendo significativamente los costos operativos y la dependencia de incentivos externos.

Andrew Hammond subrayó que, actualmente, las energías renovables son las más baratas en la mayoría de los mercados.

"Antes era más costoso tener electricidad verde, pero ya no. Ahora el precio es el mismo o incluso más bajo", explica.

¿Por qué América Latina se perfila como un modelo a seguir en electrificación?

El control de extremo a extremo es otro beneficio clave. A diferencia de los sistemas basados en combustibles fósiles, las empresas pueden generar, almacenar y usar su propia electricidad, minimizando el impacto ambiental y los gastos.

La capacidad de América Latina para producir ese 60% de energía verde y las redes eléctricas más limpias del mundo la convierte en un modelo a seguir.

En los próximos años, se espera que más empresas, comunidades y hogares adopten esta transformación como una vía para alcanzar múltiples objetivos valiosos y construir un futuro más sostenible.

La evidencia científica, respaldada por Statista y BNamericas, confirma el rol protagónico de la región en la agenda verde global.