La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de excluir los productos de la canasta familiar del IVA podría comprometer parte de los recursos que el gobierno esperaba recaudar con la ley de rescate.

Aunque el impacto no se reflejaría en el presupuesto de 2027, las consecuencias fiscales comenzarían a sentirse desde 2028 y obligarían al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de financiación.

La advertencia fue planteada por Christian Quiñónez, exdirector de fiscalización de la DIAN y CEO de Clevertax Assessment, quien explicó que la propuesta inicial de ampliar la base gravable del IVA contemplaba un recaudo cercano a los $40 billones entre 2028 y 2030.

Sin embargo, después de considerar las devoluciones previstas, el ingreso neto estimado sería de aproximadamente $20 billones.

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¿Exclusión del IVA de la cesta básica afectaría financiación de la ley de rescate?

Para el Quiñónez, excluir los alimentos de esta modificación tributaria pone en discusión la capacidad del Gobierno para cumplir sus objetivos de reducción de la deuda pública y mantener la regla fiscal durante los próximos años.

El hueco no va a aparecer en 2027, sino en 2028.

Indicó, además, que el Ejecutivo deberá explicar cómo compensará los recursos que dejaría de recibir y de qué manera garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿Bajar el IVA reducirá los precios de los alimentos?

Quiñónez también puso en duda que una disminución del impuesto se refleje automáticamente en una reducción equivalente de los precios para los consumidores.

Según explicó, el efecto dependerá de que los comerciantes trasladen efectivamente el beneficio tributario al comprador final. En el mejor escenario, indicó, los precios podrían disminuir al menos un 1%, siempre que la rebaja se aplique completamente.

El desafío será mantener el alivio tributario anunciado sin comprometer las metas de recaudo, la reducción de la deuda y el cumplimiento de la regla fiscal en los años siguientes.