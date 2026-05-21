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Policía destruyó dos laboratorios de las disidencias de las Farc en San Lorenzo

La destrucción genera una afectación superior a los 2.100 millones de pesos para las disidencias.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:07 a. m.
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La Policía llevó a cabo un operativo en zona rural de San Lorenzo, Nariño. Le puso punto final a dos laboratorios de cocaína que eran propiedad del Frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, estos laboratorios les generaban más de 2.100 millones de pesos al grupo armado que opera principalmente en la vía Panamericana, uno de los corredores más importantes del país.

¿A qué grupo pertenecían los laboratorios?

Para la Policía, la destrucción es un resultado operacional fundamental que genera impactos directos en las capacidades de las disidencias. Cabe mencionar que los grupos buscan fortalecer su presencia en el suroccidente del país.

Sumado a ello, el operativo resultó con la captura de dos personas, quienes deberán responder por producción y tráfico de sustancias ilícitas. También se incautaron armas, 210 kilos de clorhidrato de cocaína, 500 kilos de base de coca líquida y 36 kilos de bazuco.

A finales de febrero, la Defensoría emitió la alerta temprana 005 en los municipios de El Peñol y El Tambo en Nariño principalmente. Resulta que el Frente Franco Benavides ha entrado en disputa con otros grupos armados, como los Comuneros del Sur del ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño.

Alerta por las disidencias en Nariño

Este frente hace parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, el cual integra el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’.

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Con corte a febrero, se registró el desplazamiento de 124 familias producto de los conflictos entre las estructuras, junto con denuncias de extorsiones, confinamientos y amenazas a través de WhatsApp.

Aparte de San Lorenzo, la violencia persiste en las veredas Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo, San Pedro, Pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha.

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