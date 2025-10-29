CANAL RCN
Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular

Bogotá aplicará una restricción especial para motos durante el puente de Halloween, del 30 de octubre al 3 de noviembre.

Motos: restricciones en bogotá por Halloween
Foto: Secretario de Movilidad

octubre 29 de 2025
08:50 p. m.
Bogotá vivirá un nuevo fin de semana de Halloween con medidas especiales para garantizar la seguridad vial y el orden público.

La Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana confirmaron que, entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre de 2025, habrá restricciones a motocicletas y acompañantes, con el fin de prevenir siniestros viales y hechos de inseguridad asociados a las llamadas rodadas del terror.

De acuerdo con el Decreto Distrital 528 de 2025, la medida se aplicará durante cinco días y busca reducir el riesgo de accidentes y alteraciones al orden público, que suelen incrementarse durante las celebraciones de fin de mes.

Restricción de motos y acompañantes en Halloween

Desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, estará prohibida la circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad.

Además, se restringirá la movilidad de todas las motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores viales, entre ellos:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Suba, Avenida Las Américas, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Villavicencio, Calle 13, Avenida Circunvalar, Calle 63 y Carrera 60.

Los infractores recibirán una multa equivalente a $604.100 y sus motos podrán ser inmovilizadas, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Excepciones y operativos de control

Quedarán exentas las motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de socorro y emergencia, seguridad privada, mensajería y domicilios identificados, así como las relacionadas con el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

La medida se da porque, según cifras oficiales, entre 2022 y 2024 8 de cada 10 siniestros mortales en Halloween involucraron motociclistas, principalmente entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Con estas medidas, Bogotá busca que las celebraciones se vivan en paz, priorizando la vida y la seguridad vial sobre cualquier exceso.

