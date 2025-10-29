Le apagaron el motor a "Fuchi": estará 14 meses fuera del Concejo por insultar a uniformados

El concejal, conocido como “Fuchi”, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Además de este proceso disciplinario que ahora se adelanta, la Procuraduría mantiene en curso otras investigaciones por hechos ocurridos durante las protestas de taxistas y motociclistas, en las que el funcionario habría promovido bloqueos e incluso agredido verbalmente a un periodista.

Suspendieron e inhabilitaron a "Fuchi" por agredir a Policías

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 14 meses al concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, más conocido como “Fuchi”, por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía Nacional durante un procedimiento de tránsito.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2024, cuando el funcionario fue requerido por agentes en un retén vial.

Durante el encuentro, el concejal respondió con insultos y expresiones despectivas hacia los policías, a quienes llamó “perros” y “gamines”, según estableció el ente de control.

Tal como indica el fallo, el comportamiento del concejal fue “consciente, voluntario y deliberado”, y con esa actitud excedió los límites que la Constitución y la ley imponen a los servidores públicos.

¿A qué sanciones se enfrentará "Fuchi" por agredir a policías?

El Ministerio Público sostuvo que, con su conducta, Forero Castelblanco no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, desconociendo los principios que rigen la función administrativa.

Por esa razón, la Procuraduría calificó la falta como grave cometida a título de dolo, es decir, realizada con plena conciencia de sus acciones.

La sanción implica que el concejal no podrá ejercer funciones públicas durante el tiempo establecido. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, el funcionario puede apelar la decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General.

Antecedentes del concejal “Fuchi”

El pasado 16 de septiembre, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra el mismo concejal por su presunta participación en la organización y promoción de las movilizaciones de taxistas y motociclistas que se desarrollaron ese día en Bogotá.

De acuerdo con el Ministerio Público, habría incitado a los conductores a participar en manifestaciones que incluyeron bloqueos en vías principales de la capital, como forma de protesta ante lo que calificaban como falta de diálogo y desconexión de la administración distrital con los problemas de movilidad.

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre los meses de agosto y septiembre de este año, cuando los gremios de transporte realizaron varios plantones y cierres de vías en distintos sectores de la ciudad.

En medio de esas protestas, el concejal también protagonizó un altercado con un periodista del canal City Tv, quien intentaba realizarle una entrevista.

Concejal "Fuchi" se enfrentó con un periodista

Durante la jornada de movilización, mientras el periodista hacía su labor informativa, el concejal intervino abruptamente y lo increpó frente a las cámaras, señalándolo públicamente:

Hago responsable a este señor por las mentiras que está diciendo. Venga, amigo. No le dé miedo, no le dé miedo. Usted fue el que me entrevistó.

El comunicador respondió que solo estaba cumpliendo con su trabajo y trató de explicarle que se encontraba cubriendo las manifestaciones del gremio de motociclistas.

Ante la denuncia pública de este hecho, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas con el fin de verificar las denuncias difundidas en distintos medios de comunicación.