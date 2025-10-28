CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Violento atraco de motociclistas en plena restricción de parrillero en Cartagena

Siguen los robos a mano armada en la heroica por parte de delincuentes que se movilizan en motocicletas.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
09:03 p. m.
Cartagena extiende las restricciones para los parrilleros en motocicleta, pero siguen presentándose robos. Este es un fenómeno al que definitivamente Cartagena le ha puesto el ojo, y donde se han tomado una serie de medidas para evitar los constantes atracos en la ciudad.

Pese a las medidas de adoptadas contra la criminalidad en Cartagena, en las últimas horas se conoció un nuevo hecho de inseguridad ha encendido las alarmas entre los habitantes del barrio El Recreo, quienes a lo largo de este año han venido denunciando este tipo de situaciones.

La concurrencia de hechos delictivos en esta zona de la ciudad llevó a ser incluido en la lista de los 10 barrios donde no pueden circular los parrilleros hombres.

Video grabó nuevo atraco de parrilleros en moto, pese a prohibición

Un nuevo atraco a mano armada fue perpetrado por cuatro hombres, dos de ellos parrilleros en una de las zonas donde más ocurren este tipo de hechos en Cartagena.

Las imágenes evidencian a cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas; los dos parrilleros descienden del vehículo e interceptan a un hombre en plena vía pública a quien despojan de todos sus objetos de valor.

Tras amenazar a la víctima con un arma de fuego, huyen del lugar con los elementos robados, pese a la prohibición del uso de parrillero.

Mantienen prohibición de parrillero en moto por inseguridad en Cartagena

Las autoridades aseguraron que continúan los operativos de seguridad.

Entre tanto, la comunidad sigue pidiendo que esta medida de sea extendida y respetada.

Por su parte, el brigadier, Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena, indicó cuáles son los delitos que han disminuido:

Los delitos como es el hurto, hurto a personas, hurto a vehículos, hurto a residencias, viene también en una disminución, en una caída permanente gracias al trabajo articulado entre las instituciones y al dispositivo que tiene la Policía Nacional en el sector de las playas, la zona insular, Boca Grande.

