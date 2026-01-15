CANAL RCN
Economía

Motos ruidosas en Colombia serán multadas fuertemente en 2026: este es el valor

Las motos con ruido excesivo enfrentarán multas severas en Colombia en 2026. Conozca el valor de la sanción, la infracción aplicada y qué dice la ley.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 15 de 2026
07:26 p. m.
Las motos ruidosas en Colombia estarán bajo mayor control en 2026, luego de la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025, conocida como la ley contra el ruido.

Esta norma fija nuevas disposiciones para prevenir, controlar y sancionar la contaminación auditiva generada por vehículos, con el objetivo de proteger la salud pública, el ambiente y la convivencia en zonas urbanas y residenciales.

Desde este año, las autoridades cuentan con herramientas más claras para actuar frente a motos con sistemas de escape alterados o no originales, una de las principales causas de ruido excesivo en las ciudades.

¿Qué cambia con la ley contra el ruido?

La Ley 2450 establece lineamientos de diagnóstico, evaluación y gestión integral del ruido y las vibraciones, permitiendo sanciones cuando se superan los niveles permitidos.

En la práctica, esto significa controles más estrictos a resonadores, escapes modificados o dañados y a cualquier alteración que incremente el sonido del vehículo por encima de lo autorizado.

Además de las multas, la norma contempla consecuencias adicionales como inmovilización del vehículo, rechazo en la revisión técnico-mecánica e incluso pérdida de garantía, según el caso y la gravedad de la infracción.

La multa que recibirán las motos ruidosas en 2026

El exceso de ruido está tipificado como la infracción C28 en el Código Nacional de Tránsito, que sanciona a quien: “Conduzca un vehículo que produzca ruidos o sonidos que superen los niveles permitidos”.

Esta infracción aplica para:

  • Motos con escape modificado
  • Carros con sonido excesivo
  • Vehículos que alteren los sistemas originales de ruido.

Para 2026, la multa C28 tiene un valor aproximado de $633.200, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

