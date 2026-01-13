CANAL RCN
Colombia Video

Video de ladrones llevándose 27 motos eléctricas de un local en Bogotá: tuvieron hasta hora de almuerzo

Un grupo de al menos 12 delincuentes vaciaron completamente el establecimiento comercial en dos días, usando vehículos de carga y con hora de almuerzo.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
03:02 p. m.
Un impresionante robo dejó completamente vacío un local de venta de motos eléctricas ubicado en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá.

Los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para robarse al menos 27 vehículos en una impecable operación delictiva que duró dos días donde incluso tuvieron hora de almuerzo.

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, analizando las grabaciones de seguridad y siguiendo pistas que permitan dar con el paradero tanto de los responsables como de las motos sustraídas.

Videos registraron detalles del robo masivo de motos eléctricas

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo los ladrones utilizaron un carguero para sacar las motos eléctricas, mientras afuera un camión esperaba para recibir la mercancía.

La acción delictiva se repitió en diferentes horarios y con distintos tipos de motocicletas, sin que los vecinos del barrio El Recuerdo se percataran de que estaba ocurriendo un hurto de gran magnitud.

Durante dos días los delincuentes llevaron a cabo el robo en el que desvalijaron totalmente el local comercial. Las imágenes evidencian la precisión con la que ejecutaron el plan.

Buscan a los 12 ladrones que desvalijaron local de motos en Teusaquillo

Con los videos en poder de las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá inició las respectivas investigaciones y la búsqueda de al menos 12 delincuentes involucrados en este caso.

Entre las 27 motos sustraídas había ocho de combustión que se encontraban en procesos de reparación en el establecimiento, lo que aumenta el valor total de la pérdida económica porque tendrían que responder a sus respectivos dueños.

Los dueños del local robado hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar comprar motos en el mercado negro y reportar cualquier oferta sospechosa a las autoridades competentes.

Esta recomendación busca evitar que los delincuentes puedan comercializar los vehículos robados y continúen con este tipo de acciones criminales.

