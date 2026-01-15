Dan a conocer los nuevos precios para realizar un traspaso de carro o moto para 2026: haga cuentas

El traspaso es el trámite legal mediante el cual se transfiere la propiedad de un vehículo automotor (carro, moto, camión, etc.) de una persona, natural o jurídica, a otra. Este proceso no es simplemente un acuerdo de palabra

Realizar el traspaso es la única forma de garantizar que el comprador sea el dueño legal ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Para el vendedor, este trámite es su mayor seguro de vida: mientras el vehículo siga a su nombre, seguirá siendo el responsable civil, penal y administrativo de lo que ocurra con el automotor, incluyendo el pago de impuestos, multas de tránsito captadas por cámaras de fotodetección y responsabilidades en accidentes.

Para que este proceso sea exitoso, ambas partes deben cumplir con requisitos innegociables: estar inscritos en el RUNT, contar con el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica vigentes, estar a paz y salvo por concepto de multas e impuestos vehiculares, y presentar el contrato de compraventa debidamente diligenciado con las improntas del vehículo.

Nuevos precios de traspaso en Colombia para 2026

Con la entrada del año 2026, las tarifas para los trámites de tránsito han sufrido una actualización ajustada al incremento del Salario Mínimo Legal Vigente. Si usted tiene planeado comprar o vender un vehículo este mes, debe tener en cuenta que los costos en las principales ciudades, como Bogotá a través de la Ventanilla Única de Servicios, ya han sido fijados.

Traspaso de automóvil, maquinaria agrícola y remolques: $260.300.

Traspaso de motocicletas: $145.400.

Traspaso a persona indeterminada: Este trámite, útil cuando se vendió el vehículo hace años pero nunca se formalizó el papel, tiene un costo aproximado de $220.100 (varía según la región).

Es fundamental recordar que el valor del derecho de trámite no es el único gasto. En una negociación estándar en Colombia, se deben sumar otros rubros que generalmente se dividen entre comprador y vendedor.

Por ejemplo, la retención de la fuente, la cual corresponde al 1% del avalúo comercial del vehículo (establecido por el Ministerio de Transporte). Por lo general, este valor lo asume el vendedor.

Por otro lado, figura el certificado de tradición y libertad, que tiene un costo de $58.400 y es esencial para verificar que el vehículo no tenga embargos o prendas.

Las autoridades de movilidad recomiendan siempre verificar que el vehículo no posea limitaciones a la propiedad antes de realizar cualquier pago, asegurando así una transacción transparente y segura en este 2026.