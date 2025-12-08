CANAL RCN
La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Aunque muchos no lo saben, el llevar la silla en mal estado causará una grave multa.

Foto: Movilidad Bogotá

agosto 12 de 2025
09:29 p. m.
El uso de la motocicleta se ha disparado en los últimos años en Colombia, convirtiéndose en el medio de transporte preferido para millones de personas por su agilidad y economía.

Ante el incremento de este vehículo, las autoridades de tránsito están intensificando los controles y las sanciones para aquellos conductores que descuidan el estado de sus vehículos, y una reciente multa ha encendido las alarmas: una sanción que supera los $700.000 por tener un objeto de la moto en mal estado.

Este llamado de atención no es menor, y busca generar conciencia sobre la importancia de la revisión técnico-mecánica y el mantenimiento preventivo.

Cuantiosa multa a motociclistas por tener en mal estado este elemento

La sanción, que muchos conductores desconocen, se aplica cuando el sillín presenta un estado de deterioro que compromete la seguridad. Un asiento con tapizado roto, deformaciones en la espuma, o lo que es más grave, con anclajes sueltos o fracturados, no es solo un problema estético.

Es una falla que afecta la estabilidad y el control del vehículo. Un sillín que se mueve o no está bien sujeto puede desequilibrar al conductor durante una maniobra, especialmente en curvas o al pasar por superficies irregulares, aumentando el riesgo de un accidente.

Según el artículo 28 de la Ley 769, todo vehículo que circule por vías públicas debe encontrarse en condiciones técnico-mecánicas adecuadas, y ahí entra el estado de la silla.

En este sentido, un sillín en mal estado se interpreta como un factor que compromete la seguridad y el control del vehículo. La multa asociada a estas infracciones suele ser de 15 a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).

Para el año 2025, esto significa una sanción que puede superar los $700.000, además de la inmovilización de la moto.

Llamado a moteros en Colombia

Para evitar esta costosa sanción, la recomendación para los motociclistas es la siguiente:

  • Revisión periódica: Verifique regularmente que el sillín esté firmemente asegurado y que no tenga juego.
  • Inspección visual: Asegúrese de que el tapizado no tenga roturas profundas o partes desprendidas que puedan afectar su agarre o comodidad.
  • Mantenimiento profesional: Si nota corrosión, anclajes sueltos o cualquier deformación, acuda a un taller de confianza para que lo reparen o lo reemplacen.
