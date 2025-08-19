CANAL RCN
Economía

¿No pone las direccionales? Esta es la costosa multa que están sacando en 2025

Muchos conductores en Colombia siguen cometiendo un error común en las vías: no poner las direccionales al momento de girar o cambiar de carril.

Dan a conocer cuáles son las vías donde más sacan comparendos a conductores en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
06:37 p. m.
Uno de los errores más comunes en las vías colombianas es cambiar de carril sin utilizar las direccionales.

Aunque muchos conductores lo consideran un detalle menor, esta práctica es una de las principales causas de accidentes en el país. Además, lo que pocos saben es que también representa una sanción económica considerable.

La norma que obliga a señalizar las maniobras

El Artículo 131, numeral C.7 del Código Nacional de Tránsito de Colombia establece de forma clara que es obligatorio indicar con anticipación cualquier maniobra de giro o cambio de carril. Para ello, los conductores deben usar las luces intermitentes o, en su defecto, señales manuales visibles.

El texto de la norma señala: “Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril”. Esta conducta está tipificada como una infracción de tipo C.

La sanción por incumplir esta regla es equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Para el 2025, el cálculo nacional corresponde a cerca de $711.750 pesos, aunque en ciudades como Bogotá la Secretaría de Movilidad fijó la multa en $604.100 pesos, de acuerdo con sus tablas de liquidación.

¿Qué es una infracción tipo C en Colombia?

En el Código Nacional de Tránsito, las infracciones tipo C corresponden a conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y que generan sanciones económicas intermedias. Entre ellas están no usar direccionales, conducir sin portar la licencia, invadir el carril exclusivo de transporte público, estacionar en sitios prohibidos o no respetar las señales de tránsito.

Estas faltas se sancionan con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que en 2025 equivale redondea los $700.000 pesos, dependiendo de la ciudad.

