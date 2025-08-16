Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa
El Pico y Placa Regional regirá este lunes 18 de agosto en Bogotá con horarios definidos y multa económica para infractores.
Noticias RCN
01:16 p. m.
El puente festivo de agosto movilizará a miles de viajeros desde y hacia Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se estima que 1.115.678 vehículos saldrán de la capital y 1.195.482 ingresarán durante el fin de semana.
Para garantizar un tránsito seguro, las autoridades reforzarán los controles en las principales vías de acceso y aplicarán la medida de Pico y Placa Regional el próximo lunes 18 de agosto.
La SDM advirtió que los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización inmediata de sus vehículos, lo que implica asumir también los costos de grúa y patios.
¿Cómo funcionará el Pico y Placa Regional este lunes festivo?
La restricción se aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá con el fin de distribuir el flujo vehicular y evitar colapsos en la movilidad. Los horarios definidos son:
- Desde las 12:00 m. a 4:00 pm: solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 pm a 8:00 pm: el ingreso estará habilitado únicamente para placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Fuera de este horario, desde las 8:00 p.m., la circulación será libre. “La medida busca ordenar el retorno a la ciudad, reducir la congestión y mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de las vías”, indicó la SDM.
Los corredores donde aplicarán la medida
El Pico y Placa Regional regirá en los principales accesos a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.
En todos estos corredores habrá presencia de agentes de tránsito y controles electrónicos para verificar el cumplimiento de la norma.
Además de la restricción, la SDM desplegará 200 unidades de control diario, operativos de alcoholemia y ajustes en semáforos estratégicos para agilizar el tráfico. También se implementará el reversible en la carrera Séptima y se coordinarán acciones con Soacha en la autopista Sur.
Las autoridades invitan a los conductores a planificar con anticipación el regreso, respetar los horarios y consultar el estado de las vías en tiempo real a través de Waze o las cuentas oficiales @BogotaTransito y @SectorMovilidad.