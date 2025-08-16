Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa

El puente festivo de agosto movilizará a miles de viajeros desde y hacia Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se estima que 1.115.678 vehículos saldrán de la capital y 1.195.482 ingresarán durante el fin de semana.

RELACIONADO Nueva reglamentación para motos en Colombia entraría en vigor en los próximos días

Para garantizar un tránsito seguro, las autoridades reforzarán los controles en las principales vías de acceso y aplicarán la medida de Pico y Placa Regional el próximo lunes 18 de agosto.

La SDM advirtió que los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización inmediata de sus vehículos, lo que implica asumir también los costos de grúa y patios.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa Regional este lunes festivo?

La restricción se aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá con el fin de distribuir el flujo vehicular y evitar colapsos en la movilidad. Los horarios definidos son:

Desde las 12:00 m. a 4:00 pm: solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 pm a 8:00 pm: el ingreso estará habilitado únicamente para placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

RELACIONADO La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Fuera de este horario, desde las 8:00 p.m., la circulación será libre. “La medida busca ordenar el retorno a la ciudad, reducir la congestión y mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de las vías”, indicó la SDM.

Los corredores donde aplicarán la medida

El Pico y Placa Regional regirá en los principales accesos a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

En todos estos corredores habrá presencia de agentes de tránsito y controles electrónicos para verificar el cumplimiento de la norma.

Además de la restricción, la SDM desplegará 200 unidades de control diario, operativos de alcoholemia y ajustes en semáforos estratégicos para agilizar el tráfico. También se implementará el reversible en la carrera Séptima y se coordinarán acciones con Soacha en la autopista Sur.

Las autoridades invitan a los conductores a planificar con anticipación el regreso, respetar los horarios y consultar el estado de las vías en tiempo real a través de Waze o las cuentas oficiales @BogotaTransito y @SectorMovilidad.