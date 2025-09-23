Licencia de conducción tendrá cambio clave en exámenes teóricos y médicos: así serán

El Ministerio de Transporte de Colombia ha anunciado que los exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducción ya no serán realizados por los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA). Esta nueva medida, que busca garantizar la imparcialidad y un mayor rigor en la evaluación de los futuros conductores, introduce a un nuevo actor en el proceso: los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Hasta ahora, el proceso para obtener una licencia de conducción en Colombia implicaba que el mismo CEA que impartía los cursos de formación también se encargara de evaluar a sus estudiantes. Este modelo generaba preocupaciones sobre la objetividad de las pruebas, ya que existía la posibilidad de que se aprobaran a aspirantes que no contaban con las habilidades necesarias.

Para mitigar este riesgo, la nueva normativa establece que los exámenes teóricos y prácticos serán administrados por los CALE, que serán entidades completamente independientes de las escuelas de conducción. Se espera que los CALE sean Instituciones de Educación Superior de naturaleza pública u otras entidades privadas y públicas que cumplan con los estrictos requisitos técnicos y de habilitación exigidos por el Ministerio de Transporte.

Así serán los criterios para evaluar los exámenes médicos y teóricos

El aspirante seguirá recibiendo la formación en un CEA, pero la validación final de sus conocimientos y destrezas la realizará una entidad externa. Este cambio busca elevar el nivel de exigencia y, en consecuencia, reducir la siniestralidad en las vías del país.

El Ministerio de Transporte ha establecido criterios más rigurosos para las nuevas pruebas. El examen teórico, por ejemplo, constará de 40 preguntas sobre normas de tránsito, señalización, mecánica básica y seguridad vial, y para aprobarlo se requerirá un puntaje mínimo del 80%.

Por su parte, la prueba práctica se dividirá en dos fases: una primera de destreza individual en una pista cerrada y una segunda que evaluará las maniobras del aspirante en vía pública. Para esta última, se emplearán dispositivos electrónicos que garantizarán una evaluación objetiva y precisa del desempeño.

Una de las principales consecuencias de esta nueva estructura es el aumento en el costo total para obtener la licencia. Mientras que antes el valor del curso en el CEA incluía la enseñanza y los exámenes, con la nueva normativa los aspirantes deberán pagar por separado la tarifa de los exámenes CALE, cuyo valor ya ha sido reglamentado.

El examen teórico tendrá un costo fijo, mientras que el práctico variará según la categoría de la licencia a tramitar. En caso de reprobar cualquiera de las pruebas, el aspirante deberá pagar la totalidad del examen nuevamente.

Fecha en la que entrará en vigor esta medida

Aunque la resolución ya está en firme, los CALE aún deben pasar por un proceso de certificación y habilitación ante el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Una vez completado este proceso, el Ministerio anunciará la fecha oficial de entrada en operación del nuevo sistema.

Las entidades interesadas en convertirse en CALE deberán presentar planes de implementación detallados que incluyan inversiones previstas, personal requerido e infraestructura tecnológica y física para cubrir la demanda de exámenes.

Este cambio representa un paso significativo para Colombia en su esfuerzo por mejorar la seguridad vial y profesionalizar el proceso de licenciamiento de conductores. El nuevo modelo, con sus exigencias elevadas y la separación de roles, promete garantizar que solo quienes demuestren un dominio real de las normas y habilidades de conducción puedan obtener su licencia, contribuyendo a la meta de tener vías más seguras para todos.