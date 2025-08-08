CANAL RCN
Economía

Las 5 nacionalidades que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025

Las 5 nacionalidades de extranjeros que eligieron a Colombia como destino en el primer semestre de 2025.

Nacionalidades que más visitaron Colombia en primer semestre 2025
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El turismo en Colombia sigue mostrando signos de crecimiento. Según datos recientes, el país recibió un total de 3.357.568 visitantes extranjeros durante el primer semestre de 2025, lo que representa un ligero aumento en comparación con el mismo período del año anterior.

Estados Unidos exigiría un depósito de más de $60 millones para visas de turismo y negocios
RELACIONADO

Estados Unidos exigiría un depósito de más de $60 millones para visas de turismo y negocios

Este flujo constante de viajeros no solo fortalece la economía local, sino que también posiciona a la nación como un destino atractivo a nivel global.

Los extranjeros que más visitaron Colombia en primer semestre de 2025

El liderazgo en la lista lo mantiene Estados Unidos, con una participación del 25,8 % del total de visitantes.

Le siguen de cerca otros países de la región, destacando la importancia del mercado latinoamericano para el turismo en Colombia. México ocupa el segundo lugar con un 8 %, mientras que Ecuador se sitúa en el tercer puesto, con un 6,7 %.

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?
RELACIONADO

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?

La lista de las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025 se completa con Perú (5,7 %) y Chile (4,9 %).

Crecimiento en el turismo en Colombia

Este comportamiento en el flujo de visitantes es una señal positiva para el sector turístico.

Los datos reflejan que, a pesar de los desafíos, el país continúa atrayendo a una diversidad de viajeros, consolidándose como un destino competitivo.

El trabajo articulado entre el sector público y privado, enfocado en la promoción del turismo y la creación de iniciativas, ha sido fundamental para lograr estos resultados.

Los 5 destinos imperdibles del Meta que lo conectarán con la naturaleza pura
RELACIONADO

Los 5 destinos imperdibles del Meta que lo conectarán con la naturaleza pura

El hecho de que las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025 provengan de un mix de países vecinos y de mercados estratégicos como Estados Unidos, demuestra el potencial de crecimiento en diferentes segmentos.

La llegada de millones de extranjeros no solo se traduce en ingresos, sino también en una mayor visibilidad para el país, que se consolida como un referente en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de agosto: último sorteo

Resultados lotería

Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Finanzas personales

Evento gratuito brinda claves para optimizar el dinero con CDT en tiempos de baja inflación

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!

Millonarios y Deportivo Cali empataron 3-3 en El Campín, en un duelo lleno de goles, intensidad y lesiones que encendieron las alarmas en el cuadro embajador.

Medellín

Hallan en Antioquia restos de seis personas desaparecidas en medio del conflicto

Aunque son necesarias las labores de identificación, los cuerpos podrían ser de víctimas de homicidios del conflicto armado.

Animales

Día mundial del gato: conoce algunos datos curiosos sobre estos animales

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe