Las 5 nacionalidades que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025

El turismo en Colombia sigue mostrando signos de crecimiento. Según datos recientes, el país recibió un total de 3.357.568 visitantes extranjeros durante el primer semestre de 2025, lo que representa un ligero aumento en comparación con el mismo período del año anterior.

Este flujo constante de viajeros no solo fortalece la economía local, sino que también posiciona a la nación como un destino atractivo a nivel global.

Los extranjeros que más visitaron Colombia en primer semestre de 2025

El liderazgo en la lista lo mantiene Estados Unidos, con una participación del 25,8 % del total de visitantes.

Le siguen de cerca otros países de la región, destacando la importancia del mercado latinoamericano para el turismo en Colombia. México ocupa el segundo lugar con un 8 %, mientras que Ecuador se sitúa en el tercer puesto, con un 6,7 %.

La lista de las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025 se completa con Perú (5,7 %) y Chile (4,9 %).

Crecimiento en el turismo en Colombia

Este comportamiento en el flujo de visitantes es una señal positiva para el sector turístico.

Los datos reflejan que, a pesar de los desafíos, el país continúa atrayendo a una diversidad de viajeros, consolidándose como un destino competitivo.

El trabajo articulado entre el sector público y privado, enfocado en la promoción del turismo y la creación de iniciativas, ha sido fundamental para lograr estos resultados.

El hecho de que las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron Colombia en el primer semestre de 2025 provengan de un mix de países vecinos y de mercados estratégicos como Estados Unidos, demuestra el potencial de crecimiento en diferentes segmentos.

La llegada de millones de extranjeros no solo se traduce en ingresos, sino también en una mayor visibilidad para el país, que se consolida como un referente en la región.