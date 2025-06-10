Nequi anunció un cambio importante en uno de sus servicios desde este 6 de octubre por llegada de Bre-B

Nequi, la aplicación financiera del Grupo Bancolombia, anunció un cambio que marca el fin de una era en los pagos inmediatos entre bancos.

A partir del pasado domingo 5 de octubre de 2025, la función Transfiya dejará de operar en la app para dar paso a Bre-B, el nuevo sistema que promete transferencias más rápidas y seguras.

El cambio de Transfiya: lo que cambia en Nequi desde octubre

En un mensaje dentro de la aplicación, Nequi fue claro: “En 3 días no verás a Transfiya en Nequi. Registra tu cel como llave en Bre-B y sigue recibiendo tu plata de otros bancos en segundos”.

Con esta notificación, la entidad confirmó que el botón de Transfiya desaparecerá tanto de su app como de las plataformas de otros bancos aliados.

Este cambio ha generado preguntas entre los usuarios, especialmente quienes utilizaban Transfiya para enviar o recibir dinero con solo un número de celular.

Desde el 6 de octubre, las transferencias inmediatas entre bancos se harán a través de Bre-B, una red interoperable que funcionará con una “llave” asociada al número de teléfono o documento del usuario.

La nueva función de Transfiya

Aunque Transfiya dejará de servir para transferencias entre bancos, no desaparecerá del todo. Nequi explicó que el servicio seguirá activo para otras funciones, como pedir dinero o realizar recaudos empresariales.

Por ejemplo, en la app de Nequi los usuarios aún pueden solicitar plata a un amigo mediante Transfiya siguiendo unos sencillos pasos: ir al ícono “$”, seleccionar la opción “Pide”, elegir “Por Transfiya” y enviar la solicitud al contacto deseado.

La recomendación de Nequi es registrar la llave Bre-B lo antes posible para evitar inconvenientes. Este nuevo sistema busca unificar los pagos digitales entre entidades financieras, ofreciendo mayor seguridad, interoperabilidad y rapidez en las transacciones del país.