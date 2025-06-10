CANAL RCN
Economía

Nequi anunció un cambio importante en uno de sus servicios desde este 6 de octubre por llegada de Bre-B

Nequi anunció un cambio importante en sus servicios: desde el 6 de octubre de 2025, Transfiya dejará de funcionar y será reemplazada por Bre-B.

Nequi anunció un cambio importante en uno de sus servicios desde este 6 de octubre por llegada de Bre-B
Foto: Nequi y Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
07:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nequi, la aplicación financiera del Grupo Bancolombia, anunció un cambio que marca el fin de una era en los pagos inmediatos entre bancos.

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app
RELACIONADO

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app

A partir del pasado domingo 5 de octubre de 2025, la función Transfiya dejará de operar en la app para dar paso a Bre-B, el nuevo sistema que promete transferencias más rápidas y seguras.

El cambio de Transfiya: lo que cambia en Nequi desde octubre

En un mensaje dentro de la aplicación, Nequi fue claro: “En 3 días no verás a Transfiya en Nequi. Registra tu cel como llave en Bre-B y sigue recibiendo tu plata de otros bancos en segundos”.

Con esta notificación, la entidad confirmó que el botón de Transfiya desaparecerá tanto de su app como de las plataformas de otros bancos aliados.

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha
RELACIONADO

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha

Este cambio ha generado preguntas entre los usuarios, especialmente quienes utilizaban Transfiya para enviar o recibir dinero con solo un número de celular.

Desde el 6 de octubre, las transferencias inmediatas entre bancos se harán a través de Bre-B, una red interoperable que funcionará con una “llave” asociada al número de teléfono o documento del usuario.

La nueva función de Transfiya

Aunque Transfiya dejará de servir para transferencias entre bancos, no desaparecerá del todo. Nequi explicó que el servicio seguirá activo para otras funciones, como pedir dinero o realizar recaudos empresariales.

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más
RELACIONADO

Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más

Por ejemplo, en la app de Nequi los usuarios aún pueden solicitar plata a un amigo mediante Transfiya siguiendo unos sencillos pasos: ir al ícono “$”, seleccionar la opción “Pide”, elegir “Por Transfiya” y enviar la solicitud al contacto deseado.

La recomendación de Nequi es registrar la llave Bre-B lo antes posible para evitar inconvenientes. Este nuevo sistema busca unificar los pagos digitales entre entidades financieras, ofreciendo mayor seguridad, interoperabilidad y rapidez en las transacciones del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Ministerio de Transporte

Mintransporte suspenderá registros de vehículos que no cuenten con traspaso formal

Finanzas personales

¿Le pueden rechazar un arriendo por tener hijos en Colombia? Esto dice la ley

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación frente al enfoque del proyecto en al menos seis puntos.

Selección Colombia

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

La Selección Colombia enfrentará en los octavos de final a Sudáfrica, el próximo miércoles 8 de octubre de 2025.

Artistas

Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Israel

¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?