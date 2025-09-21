Límites diarios en transferencias bancarias 2025: Bancolombia, Davivienda, Nequi y más

En Colombia, los hábitos financieros siguen transformándose. Aunque un reciente análisis del Banco de la República reveló que el 79 % de los colombianos aún prefiere usar efectivo, cada vez más personas migran hacia medios digitales como billeteras electrónicas y aplicaciones bancarias.

Según el informe, un 14 % ya prioriza estas alternativas, especialmente para realizar transferencias, que se han convertido en la modalidad más utilizada.

Este crecimiento en los pagos digitales ha llevado a que los bancos y las fintech establezcan límites diarios para transferencias, con el fin de reforzar la seguridad y ordenar los flujos de dinero de sus usuarios.

Bancos tradicionales: topes en cuentas inscritas y no inscritas

Bancolombia

Los principales bancos del país manejan diferentes topes dependiendo del tipo de cuenta y el canal. En el caso de Bancolombia, el límite diario típico para cuentas inscritas es de $30 millones de pesos; sin embargo, si la cuenta es nueva o no está verificada, el monto permitido es mucho menor.

Si se trata de cuentas no inscritas, el límite es de solo $3'.000.000 en 2025.

Davivienda

El límite puede llegar hasta $50 millones diarios para transferencias internas y hacia otros bancos mediante ACH. No obstante, para operaciones como pagos de servicios o compras en línea, la entidad aplica topes más bajos.

BBVA

Por su parte, BBVA Colombia maneja un límite de alrededor de $40 millones diarios, aunque este puede variar según el canal utilizado, ya sea la aplicación móvil, la web o incluso PSE.

Nequi y las billeteras digitales: topes más bajos pero prácticos

Nequi, bajo la figura de depósito de bajo monto, tiene un tope mensual de $10,4 millones entre entradas y salidas de dinero.

En cuanto a operaciones diarias, permite transferir hasta $5 millones (o 15 movimientos al día) entre cuentas Nequi o a otros bancos. Si la transferencia es hacia cuentas no inscritas, el límite baja a $3 millones.

En retiros, los topes también dependen del canal: hasta $2,7 millones diarios en cajeros Bancolombia y hasta $5 millones en corresponsales bancarios.

Además, servicios como Transfiya y PSE tienen sus propios topes, pues por ejemplo, Banco de Bogotá permite solo $600.000 diarios en Transfiya, mientras que el Banco Caja Social elevó a $15 millones los pagos vía PSE.