Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha

La entidad dio a conocer las razones por las que se hará esta suspensión.

Nequi
Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
12:26 p. m.
La billetera digital, Nequi, una de las plataformas con mayor número de usuarios en el tema financiero, anunció una nueva suspensión de su plataforma para este inicio de mes de octubre.

La interrupción programada, que tiene como objetivo la realización de una "actualización y mantenimiento" en su sistema, es una medida que, según la compañía, busca mejorar la experiencia y la seguridad de sus clientes.

Bajo este contexto, los usuarios deben estar atentos a los canales para poder realizar sus trámites financieros en otra fecha u hora.

Fecha en la que se dará la suspensión de Nequi

De acuerdo con la entidad, la suspensión se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en horas de la madrugada. Allí, los usuarios no podrán usar las funciones de la billetera desde las dos de la madrugada, hasta las cinco.

Temas como la realización de movimientos, recargas, transferencias o pagos de servicios públicos, no se podrán realizar en este lapso de tiempo en la fecha en mención.

Cabe recordar que la suspensión se dará solo en la billetera digital, es decir, que los usuarios que tengan tarjeta Nequi, podrán realizar transacciones sin ningún problema.

Nequi ha enfatizado que esta es una medida necesaria para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la plataforma a largo plazo.

Esta no es la primera vez que Nequi realiza un mantenimiento programado, aunque la empresa siempre ha procurado informar a sus usuarios con antelación para minimizar las molestias.

